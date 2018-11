Zuletzt bröckten die Gewinne dann wieder, so dass die Gemeinschaftswährung rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street zu 1,1262 Dollar gehandelt wurde.Zum Franken hat sich der Euro am Berichtstag nicht gross verändert. Nach 1,1353 am Mittag und 1,1369 am Vorabend bewegt sich der Euro nun in etwa in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...