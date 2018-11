Mainz (ots) - Gleichgültig, worum es geht: Angela Merkel will beweisen, dass sie Kanzlerin ist und so lange bleiben wird, wie sie es für richtig hält. Innenpolitisch ist das keine schlechte Strategie. Übermut oder Hybris eines eventuellen Nachfolgers könnten die Republik in Turbulenzen stürzen, und Krisen gab es bei dieser Regierung jetzt gerade mal genug. Merkel will ihren Ruf als große Europäerin festigen. Aber die von ihr unterstützte Idee einer "echten europäischen Armee" ist unausgegoren, nicht zuletzt deshalb, weil sie vorrangig als Instrument französischer Interventions- und Rüstungsinteressen anzusehen wäre. Dass sich Europa unabhängiger macht vom militärischen Schutz der USA, ist kein schlechter Gedanke. Zwar lässt sich argumentieren, dass der irrlichternde Trump irgendwann nicht mehr Präsident sein wird. Andererseits: Niemand hatte ernsthaft erwartet, dass dieser Mann gewählt würde; und so kann es in den kommenden Jahrzehnten leider auch keine Garantie dafür geben, dass ein ähnlicher Schicksalsschlag die Welt nicht erneut trifft. Dennoch: Es gibt die Nato, ein absolut bewährtes Bündnis, und es gibt auf europäischer Ebene gemeinsame Projekte wie die Krisenreaktionskräfte. Es gibt die Bündnisverpflichtungen innerhalb der Nato, darüber hinaus sollte die Verantwortung für militärische Einsätze bei den Nationalstaaten liegen. Und im Übrigen auch die finale Entscheidungsbefugnis über Waffenexporte. Wegen des Falls Khashoggi keine Waffen an Saudi-Arabien, hatte Merkel verkündet, zu Recht. Macron sieht das anders. Da muss jedem Land zugestanden werden, für sich zu entscheiden.



