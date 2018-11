London (ots/PRNewswire) -



Jakarta Futures Exchange (JFX), die führende Termin- und

Derivatbörse in Indonesien, gab heute eine erweiterte

Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Kinesis

Money und der Allocated Bullion Exchange (ABX) bekannt. Die

Partnerschaft plant, in Indonesien eine regulierte Blockchain-Börse

mithilfe von Kinesis-Technologie zu entwickeln.



Kinesis und ABX haben gemeinsam ein evolutionäres Währungssystem,

das reale Vermögenswerte (Gold und Silber) als Basis für digitale

Währungen nutzt, entwickelt. Diese Währungen werden an der Kinesis

Blockchain Exchange gehandelt, eine Fork des Stellar-Netzwerkes, das

mehr als 3.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann. Das System

ist außerdem in Mobile-Banking- und Börsendienste für Fiatgeld

integriert.



ABX, die weltweit führende elektronische institutionelle Börse für

physische Edelmetalle, arbeitet mit JFX daran, die Möglichkeiten für

Goldanlagen in Indonesien auszubauen. JFX ist eine führende Börse für

Gold-Terminkontrakte und lanciert nun zusammen mit ABX einen

physischen Sharia-Spot-Gold-Kontrakt, nachdem indonesische

Aufsichtsbehörden und das Indonesian National Shariah Board ihre

Genehmigung erteilt haben. Eine Blockchain-Börsenversion von

goldbasierten Währungen - durch die Kooperation mit Kinesis und ABX -

ist eine natürliche Erweiterung der Vision von JFX und der

indonesischen Regierung.



Die erweiterte Partnerschaft zwischen JFX, Kinesis und ABX plant

eine indonesische Blockchain-Börse auf Basis der technischen

Fortschritte der Kinesis Blockchain Exchange.



Diese Partnerschaft ist Teil des zukünftigen Vorhabens der JFX,

Blockchain-basierte Lösungen zur Ergänzung der bestehenden

Infrastruktur zu schaffen, um Investoren Alternativen zu bieten, bei

denen sie von einer einfacheren, schnelleren und sichereren

Transaktionsabwicklung profitieren werden. Die künftige Entwicklung

dieser Partnerschaft fördert durch das Teilen von Konzepten,

Geschäftsmodellen und Technologielösungen die Bereitschaft

institutioneller Anleger, die Blockchain-Technologie zu akzeptieren.



Stephanus Paulus Lumintang, President Director, Jakarta Futures

Exchange, kommentiert: "Die JFX ist bestrebt, die besten Lösungen und

Dienstleistungen im Termin- und Derivatbereich zu liefern.



Es wird uns zunehmend bewusster, dass die Vorteile von Distributed

Ledger Technology (DLT) bzw. Blockchain' von unbeschreiblichem Wert

für Indonesien und das indonesische Volk sein werden.



Derzeit wird in Indonesien an der Regulierung von Blockchain

gearbeitet. Dies ist eine ziemlich wichtige und gleichzeitig

schwierige Aufgabe. Trotzdem ist die JFX bereit, unter Einhaltung

aller gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen eine

Blockchain-Börse in Indonesien zu werden.



Unsere künftige Partnerschaft mit Kinesis und ABX wird uns nicht

nur ermöglichen, diese Vorteile zu nutzen, sondern auch ein sicheres

und transparentes Blockchain-Netzwerk zu erschaffen, das eine

glaubwürdige Alternative zu bestehenden Börsensystemen bietet."



Thomas Coughlin, CEO Kinesis; CEO ABX, sagt: "Das maßgeschneiderte

Blockchain-Netzwerk, das wir entwickelt haben, erschafft ein

monetäres System, in dem reale, physische Vermögenswerte gehandelt

und digital umgetauscht werden können, und das schnell und

kostengünstig. Wir denken, dass die Integration von physischen

Edelmetallen und DLT von unschätzbarem Wert für den indonesischen

Markt mit seinem Interesse sowohl an Gold als auch an Blockchain sein

wird. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit der JFX

fortzusetzen, um dieses Vorhaben zu verwirklichen."



Über Kinesis Money



Kinesis ist ein monetäres System, das auf den traditionell

stabilen Rohstoffen Gold und Silber basiert. Videos, Zitate,

Stellungnahmen und B-Roll-Material sind auf Anfrage erhältlich. Bitte

wenden Sie sich zu diesem Zweck an kinesis@flamepr.com. Weitere

Informationen sind auf kinesis.money (https://kinesis.money/)

verfügbar.



Über die Jakarta Futures Exchange



Die Jakarta Futures Exchange (JFX) ist die erste Terminbörse in

Indonesien, die eine Börseninfrastruktur für seine Mitglieder zur

Durchführung von Termingeschäften bietet.



