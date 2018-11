Aus UN-Sicht gilt die Konferenz als "Meilenstein": Italien brachte den ostlibyschen Machthaber mit Libyens Regierungschef zusammen. Doch es reiste auch jemand erbost ab.

Italien hat die wichtigsten Rivalen in Libyen am Rande einer Konferenz zur Lage in dem Bürgerkriegsland zusammengebracht. Italiens Regierungschef und Gastgeber Giuseppe Conte äußerte am Dienstag die Hoffnung auf Wahlen in Libyen im Frühjahr 2019.

Der Libyen-Beauftragte der Vereinten Nationen, Ghassan Salamé, nannte die Konferenz einen "Meilenstein" und "Erfolg". Er fügte aber warnend hinzu: "Entweder, der politische Prozess schreitet voran, oder es könnten jederzeit neue Auseinandersetzungen geben."

Italien hatte die Initiative zu der Libyenkonferenz ergriffen, da es sich besonders von dem Konflikt in dem kriegszerrissenen Land Nordafrikas betroffen sieht. Über Libyen kamen in der Vergangenheit zahlreiche Migranten illegal nach Europa.

Die ehemalige italienische Kolonie kommt seit dem mit westlicher Hilfe erreichten Sturz des Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi 2011 nicht zur Ruhe. Mehrere Regierungen und zahlreiche Milizen konkurrieren um die Macht und zahlreiche Staaten greifen von außen in den Machtkampf ein.

Von der Stabilisierung Libyens erhoffe man sich eine bessere Kontrolle der Migration sowie eine effizientere Bekämpfung des Terrorismus und des Menschenhandels, sagte Conte. Lösungen könnten dem Land aber nicht "von außen auferzwungen werden".

Der wichtigste Gegenspieler der international anerkannten Regierung von Fajis al-Sarradsch, der in Ostlibyen herrschende General ...

Den vollständigen Artikel lesen ...