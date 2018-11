Die Behörden in China warnen Mining-Betriebe, dass sie ihnen bei Nicht-Einhaltung der neuen Regulierungen den Strom abdrehen werden.

TOP-Meldung Chinas Behörden drohen Bitcoin-Mining-Firmen den Strom abzuschalten Nach dem Verbot von Börsen, an denen Kryptowährungen wie Bitcoin gehandelt werden, greift die chinesische Regierung nun die Werke an, in denen solche Währungen abgebaut werden. Das Yingjiang-Verwaltungsbüro für Industrie und Handel, das Unternehmen und Verbraucherschutzgesetze durchsetzt, gab eine Benachrichtigung an die Bitcoin-Mining-Einrichtungen in der chinesischen Provinz Yunnan aus. Darin werden die Unternehmen aufgefordert, sich zu registrieren. Im Falle einer Nichteinhaltung warnt die Verwaltung mit dem Abstellen des Stroms, was das Mining bedrohen würden. Die Benachrichtigung kam, nachdem festgestellt worden war, dass große ...

