Osnabrück (ots) - Industrie-und Handelskammertag: Inflation scharf beobachten



Appell an Währungshüter - "Zinswende nicht auf den Sankt Nimmerleinstag verschieben"



Osnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK) hat angesichts anziehender Verbraucherpreise die Europäische Zentralbank (EZB) zu erhöhter Wachsamkeit aufgefordert. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Die Inflation wird wieder ein Thema für Unternehmen in Deutschland." Nach vielen Jahren geringer Preissteigerungen "reißt die EZB wohl kurzfristig die selbst gesetzte Zielmarke von zwei Prozent", meinte Wansleben. Er forderte die Währungshüter auf, die Entwicklung im Blick zu behalten und "die Zinswende nicht auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben". Es zeige sich auch bei der Kerninflation in den letzten Jahren "ein leichter Aufwärtstrend", warnte der DIHK-Hauptgeschäftsführer. Hauptgrund seien die im Vorjahresvergleich stark gestiegenen Energiepreise. Wetterbedingte Logistikprobleme verstärkten die Probleme noch. Angesichts der jüngsten Talfahrt der Weltmarktpreise für Rohöl dürfte dieser Effekt in den kommenden Monaten allerdings wieder nachlassen, meinte Wansleben.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207