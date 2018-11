COBIT 2019 fügt Schwerpunkte hinzu, führt erneut ein Reifegradmodell ein und umfasst einen Designführer zur einfacheren Implementation

ISACA, die weltweite Vereinigung von Informations- und Technologie (I&T)-Prüfungs-, Risiko-, Governance- und Sicherheitsexperten, hat ihr erstes Update des COBIT-Rahmenwerks seit fast sieben Jahren veröffentlicht. Die neue Fassung, COBIT 2019, bietet eine umfassende und praktischere Orientierung, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Informationen und Technologie besser zu regeln und zu verwalten. Das COBIT-Rahmenwerk wird von Unternehmen in allen Branchen auf der ganzen Welt verwendet und COBIT-Publikationen wurden über eine Million mal heruntergeladen.

ISACA führte COBIT im Jahr 1996 ein, um eine IT-Kontrollreihe anzubieten und zu organisieren. Die neue Iteration von COBIT ist in vier Phasen untergliedert und enthält Schwerpunkte, die Technologie-Trends und -Prioritäten (z. B. DevOps, Cybersecurity) reflektieren, Updates in Einklang mit den neuesten Branchenstandards und einen Designführer, der Organisationen dabei hilft, ein Governance-System für ihre Bedürfnisse zu schneidern.

"Das COBIT-Rahmenwerk ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich, weil es zentrale Geschäftsprinzipien berücksichtigt, die heute genauso wahr sind wie in den 1990ern", so Mark Thomas, ein COBIT-Trainer und Gründer von Escoute Consulting, der hier über das COBIT-Update bloggte. "Aber es ist wichtiger geworden, eine aktualisierte Orientierung im Zusammenhang mit zentralen Impulsen der gegenwärtigen Technologielandschaft bereitzustellen, und COBIT 2019 macht in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorn."

Die erste, heute veröffentlichte Phase umfasst:

COBIT-Rahmenwerk 2019: Einführung und Methoden -führt detailliert die Governance-Prinzipien auf, stellt zentrale Konzepte und Beispiele zur Verfügung und gibt einen Überblick über die Struktur des gesamten Rahmenwerks, einschließlich des COBIT-Kernmodells.

-führt detailliert die Governance-Prinzipien auf, stellt zentrale Konzepte und Beispiele zur Verfügung und gibt einen Überblick über die Struktur des gesamten Rahmenwerks, einschließlich des COBIT-Kernmodells. COBIT-Rahmenwerk 2019: Governance- und Management-Ziele- bietet eine detaillierte Erläuterung des COBIT-Kernmodells und seiner 40 Governance-/ Management-Ziele, die definiert und dann mit damit zusammenhängenden Verfahren, Unternehmenszielen und Governance- und Management-Praktiken abgestimmt werden.

Beide stehen Mitgliedern und Nichtmitgliedern von ISACA kostenfrei auf www.isaca.org/cobit zur Verfügung und ein kostenloses Toolkit ist ebenfalls enthalten.

Im Dezember veröffentlicht ISACA:

COBIT-Designführer 2019: Gestaltung einer Informations- und Technologie-Governance-Lösung -bietet eine Anleitung zur Gestaltung eines individualisierten Governance-Systems für Organisationen

-bietet eine Anleitung zur Gestaltung eines individualisierten Governance-Systems für Organisationen COBIT-Implementationsführer 2019: Implementierung und Optimierung einer Informations- und Technologie-Governance-Lösung-bietet eine Roadmap für die fortlaufende Governance-Verbesserung

Schulungskurse und Zertifikatsprogramme werden im Januar und April veröffentlicht.

Neben den Änderungen von COBIT 5 verwendet COBIT 2019 ein Reifegradmodell auf der Grundlage der Fähigkeitsreifemodellintegration (Capability Maturity Model) des CMMI Institute zur Bewertung der Fähigkeitsniveaus von Unternehmen für jede Aktivität in COBIT. COBIT 2019 fügt drei weitere Managementziele (Verfahren) sowie Designfaktoren hinzu.

"COBIT 2019 bietet eine erstklassige Orientierung, die den Wert steigern kann, der durch bessere Governance und besseres Management aus Informations- und Technologievermögenswerten gezogen werden kann", so der Aufsichtsratsvorsitzende von ISACA Rob Clyde, CISM. "Diese Art von Orientierung treibt neues Wachstum und Innovationen an und schützt zugleich Organisationen weltweit gegen Bedrohungen und Risiken."

COBIT 2019 hilft Unternehmen dabei, Informationen und Technologie zu regeln von einer einzelnen projektbasierten Implementation, über die Verwendung durch ein bestimmtes Team oder eine bestimmte Geschäftseinheit, zur vollständigen, unternehmensweiten Implementation.

"COBIT 2019 bietet Unternehmen die Flexibilität, praktische Governance-Lösungen zu gestalten, die speziell auf die Geschäftsziele von Organisationen und ihren besonderen Kontext abgestimmt sind", sagte Dirk Steuperaert, Chefentwickler von COBIT 2019. "Diejenigen, die COBIT 2019 einführen, werden von optimierter Ressourcenverwendung, gesteigerter Effizienz und besserem Management ihrer Information und Technologie profitieren."

Weitere Informationen über die COBIT-Anleitung 2019, zu Produkten und Schulungen finden Sie auf www.isaca.org/cobit oder indem Sie sich hier zu einem Gratis-Webinar registrieren.

