BCW (Burson Cohn Wolfe), eine weltweit führende Kommunikationsagentur, gab heute bekannt, dass Brian Ellner dem Unternehmen als Executive Vice President, Global Corporate Solutions, beigetreten ist. In dieser Rolle wird er für die Leitung und das Wachstum des US-Geschäfts von BCW verantwortlich sein. Ellner wird Nachfolger von Aranthan "AJ" Jones II, der fortan den Bereich Öffentliche Angelegenheiten und Krisenpraxis in den USA leitet.

"Unternehmen navigieren durch eine zunehmend komplexe Welt, in der ihr Ruf nicht nur an ihre eigene Leistung gebunden ist, sondern auch an ihr Verhalten im Hinblick auf Themen wie Klima, Gleichstellung der Geschlechter bei Löhnen und Gehältern, Visastatus, Diversität und Eingliederung sowie Umwelt", meinte Chris Foster, President Nordamerika bei BCW. "Brian verfügt über tiefgreifende Erfahrung, wenn es darum geht, Kunden dabei zu helfen, ihren Ruf aufzubauen und zu schützen, die Umstrukturierung ihrer Geschäftsprozesse zu handhaben und authentisches Engagement für soziale Zwecke zu erzeugen. Er ist ein erfahrener strategischer Berater und einflussreicher Akteur in der New Yorker Geschäftswelt und wird für unsere Kunden und unser Unternehmen klare Wachstumschancen aufweisen."

Ellner kommt zu BCW von Edelman in New York, wo er vier Jahre als General Manager von "Public Affairs and Issues Advocacy" tätig war und Kunden in den Bereichen Finanzwesen, Lebensmittel, Bildung, Nonprofit, Philanthropie, Profisport und Transport betreute. Zuvor verbrachte er zwei Jahre als Vice Chairman von Education Holdings und Mitglied der Technology Group bei MacAndrews Forbes in New York, wo er Bildungstechnologie-Unternehmen für potenzielle Übernahmen oder Investitionen bewertete.

Im Jahr 2011 war Ellner der führende Stratege bei den erfolgreichen Bemühungen der Human Rights Campaign (HRC) für gleichgeschlechtliche Ehen in New York. Darüber hinaus hat er die Kampagne der HRC "Americans for Marriage Equality" gestaltet und war strategischer Berater bei den erfolgreichen Bemühungen für gleichgeschlechtliche Ehen in den US-Bundesstaaten Maine, Maryland, Minnesota und Washington im Jahr 2012. In einem früheren Stadium seiner Karriere war er hochrangiger Berater des New Yorker Bürgermeisters Mike Bloomberg und arbeitete bei der Umstrukturierung des öffentlichen Bildungssektors mit dem NYC Department of Education zusammen. Nach seinen Hochschulabschlüssen am Dartmouth College und an der Harvard Law School war er bei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison sowie O'Melveny Myers tätig.

2018 wurde Ellner in City State New York's Pride Power 50 List aufgenommen, eine Liste von 50 Personen der New Yorker LGBT-Community, die wichtige Akteure in der Welt der Politik und Regierung von New York sind. Im Jahr 2015 wurde Ellner von ADCOLOR mit Advocate of the Year ausgezeichnet.

"Wir leben in einer Zeit, in der von Unternehmen erwartet wird, dass sie nicht lediglich ihr Geschäft führen, sondern in Belangen, die für ihre Interessenvertreter wichtig sind, entscheidende Maßnahmen ergreifen, und in den Gemeinden, in denen sie tätig sind, einen sozialen Zweck erfüllen", so Ellner. "Ich freue mich darauf, den Kunden von BCW mit meiner Erfahrung auf den Gebieten Ruf, Politik und soziale Auswirkungen dienen zu können, und ihnen dabei zu helfen, Maßnahmen in Wachstum umzusetzen."

Aranthan "AJ" Jones übernimmt die Rolle des Executive Vice President, Global Public Affairs Solutions, in der er den Bereich Öffentliche Angelegenheiten und Krisenpraxis in den USA übersieht. Vor BCW war AJ in drei Rollen bei der WK Kellogg Foundation tätig, nämlich als Senior Policy Advisor, Chief Policy and Communications Officer und Chief of Staff. In diesen Positionen leitete er die interne und externe Kommunikation der Organisation, das Führungsdenken, die Positionierung von Führungskräften, die Lancierung von Investitionen, öffentlich-private Partnerschaften sowie Initiativen in der öffentlichen Politik. Er war dem President und CEO unterstellt und war als wichtiger Sprecher der Organisation im Zusammenhang mit inländischen und internationalen Investitionen tätig. Derzeit leitet Jones Kunden und Teams im ganzen Gebiet der USA.

