"Fuldaer Zeitung" zu digitalem Rezept:

"Was bei der Telemedizin von der Politik bisweilen "vergessen" wird, sind zwei Grundvoraussetzungen. Zum einen fehlt es gerade im ländlichen Raum oft an ausreichender Datenkapazität und mancherorts sogar an physischer Infrastruktur, um bildgebende Übertragungen in zumutbarem Tempo zu ermöglichen. Zum anderen haben längst nicht alle Patienten, die von Telemedizin profitieren könnten, die nötigen Fertigkeiten, um entsprechende Geräte zu bedienen. Dies gilt zwar nicht generell für ältere Menschen, wohl aber für alle Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung hierzu nicht (mehr) in der Lage sind."/DP/he

2018-11-14