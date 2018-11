REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Italien:

""Me ne frego dell'Europa" - "Europa ist mir scheißegal": So lautet seit Monaten das Mantra des rauflustigen Innenministers Salvini, der sich nicht zuletzt wegen seiner gnadenlosen Ausländerpolitik immer mehr als der tonangebende Faktor im Regierungsbündnis erweist. Das Problem ist: Hier sind nicht abgehobene Spinner am Werk. Die Parteichefs und Minister Salvini und DiMaio wissen auch acht Monate nach den Parlamentswahlen einen Großteil der italienischen Wähler hinter sich. Beide Parteien liegen in Umfragen derzeit jeweils bei etwa 30 Prozent der Stimmen. Die Zustimmung gilt auch ganz konkret für die Haushaltspläne."/DP/he

AXC0005 2018-11-14/05:35