Um Pflegebedürftige vor hohen Kosten zu schützen, möchte die Krankenkasse DAK-Gesundheit die Finanzierung der Pflege grundlegend reformieren. Vorstandschef Andreas Storm fordert, den Eigenanteil der Betroffenen zu deckeln. "Es gäbe dann einen einheitlichen Betrag, den die Pflegebedürftigen oder die Angehörigen zahlen - was darüber hinausgeht, trägt die Pflegeversicherung", sagte Storm der Deutschen Presse-Agentur. "Bislang ist es umgekehrt: Die Pflegeversicherung übernimmt einen festen Betrag, alle weiteren Kosten tragen die Betroffenen und ihre Familien."

Die finanzielle Mehrbelastung der Pflegeversicherung will der Kassenchef mit einem Bundeszuschuss aus Steuermitteln ausgleichen: "Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - eine Mitfinanzierung aus Steuermitteln ist daher sinnvoll." Hintergrund ist der neue DAK-Pflegereport, der an diesem Mittwoch veröffentlicht wird. In der Studie beklagen 87 Prozent der Befragten, Pflegeheime seien teuer. Sieben von zehn Befragten sind der Meinung, dass sich viele Familien Pflegedienste und Heime nicht leisten können./ax/DP/zb

