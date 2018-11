Der Flugzeugbau in Norddeutschland boomt. Erst Anfang des Monats hat Airbus einen neuen Milliardenauftrag bekommen. Die vietnamesische Fluglinie Vietjet bestellte 50 zusätzliche A321neo-Flugzeuge. Im Juni hatte der Flugzeughersteller in seinem Werk Hamburg-Finkenwerder eine vierte Produktionslinie für die Maschinen der A320-Familie in Betrieb genommen. Die IG Metall sieht trotz der guten Lage der Branche Probleme für die Beschäftigten.

Beim Flugzeugzulieferer Diehl Aviation sollen mehr als 500 Arbeitsplätze am Standort Hamburg gestrichen werden, hatte die Gewerkschaft im Oktober mitgeteilt. Unter anderem solle die komplette Serienfertigung von Hamburg nach Ungarn verlegt werden. Zu dem Personalabbau und zur Lage der norddeutschen Luft- und Raumfahrtindustrie insgesamt will sich die IG Metall am Mittwoch (10.00 Uhr) in Hamburg äußern. Grundlage dafür ist eine Befragung von Betriebsräten./bsp/DP/tos

ISIN NL0000235190

AXC0025 2018-11-14/05:49