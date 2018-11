Saudi Arabien kündigte am Dienstagmorgen drastische Schritte an. Das sunnitische Königreich will die Erdölförderung ab Dezember massiv drosseln. So soll dem seit Anfang Oktober eingesetzten Preisverfall Einhalt geboten werden.

Verlängerung der Opec Politik

Eine ganze Zeit lang hat die Opec mit ihrer Förderdrosselung den Preis getrieben. Im Jahr 2018 kamen weitere Preistreiber hinzu. Vor allem die Drohung US-amerikanischer Sanktionen gegen den Iran trieben den Preis bis Anfang Oktober ... (Benjamin Fitzgerald)

