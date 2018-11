KaNN-Plattform bietet Entwicklern leistungsstarker Inferenzen für maschinelles Lernen ein nahtlos einsetzbares Tool auf dem intelligenten MPPA-Prozessor von Kalray

Kalray (Euronext Growth Paris ALKAL), ein Vorreiterunternehmen im Bereich von Prozessoren für neue intelligente Systeme, meldete heute die Inbetriebnahme von Kalray Neural Network 3.0 (KaNN), einer Plattform für die Entwicklung von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (AI). KaNN ermöglicht Entwicklern das nahtlose Portieren ihrer AI-basierten Algorithmen von bekannten Frameworks für maschinelles Lernen, darunter Caffe, Torch und TensorFlow, auf den intelligenten MPPA-Prozessor (Massively Parallel Processor Array) von Kalray.

Künstliche Intelligenz bildet den Mittelpunkt einer wachsenden Zahl von Anwendungen, darunter autonome Fahrzeuge, intelligente Speicherserver, Rechenzentren, Roboter, Drohnen und andere mehr. Der vielkernige intelligente MPPA-Prozessor von Kalray wurde von Grund auf erstellt, um die unglaublich hohen Leistungsanforderungen derartig fortschrittlicher Anwendungen zu erfüllen. Es ist jedoch unverzichtbar, den AI-Entwicklern eine einfache Art und Weise bereitzustellen, mit der sie die von ihnen entwickelten AI-Netzwerke nahtlos unterstützen können.

"Der intelligente MPPA-Prozessor von Kalray kann gewaltige Datenmengen und Trilliarden von Anweisungen parallel und in Echtzeit verarbeiten und ist damit die perfekte Architektur für AI-Anwendungen wie selbstfahrende Fahrzeuge und intelligente Speicheralgorithmen", erklärte Stéphane Cordova, Vice-President of Embedded Business Unit bei Kalray. "Heute freuen wir uns sehr, der Community für AI und maschinelles Lernen die dritte Version der Kalray Neural Network-Plattform vorzustellen. Diese ist modular aufgebaut, kompatibel, benutzerfreundlich und anpassbar und befähigt Entwickler dazu, das volle Potenzial und die gesamte Leistungskraft der für Kalray MPPA-Prozessoren entwickelten AI-Anwendungen zu entfesseln."

KaNN 3.0 wurde speziell im Hinblick auf die Integration in ein komplexeres System als Modul enwickelt. Intelligente Systeme bestehen nämlich nicht aus einer einzigen AI-Funktion, sondern aus Dutzenden von parallel laufenden anspruchsvollen Funktionen. Beispielsweise führt ein System für autonomes Fahren Dutzende von AI-basierten und anderen Algorithmen gleichzeitig aus. Die MPPA-Prozessoren von Kalray bieten eine einzigartige Fähigkeit, alle erfolgskritischen Funktionen eines intelligenten Systems auf einem einzigen Prozessor zu integrieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, und gleichzeitig bieten sie die Garantie störungsfrei zu sein. Damit ist der MPPA auf einzigartige Weise in der Lage, Probleme intelligenter Systeme zu lösen, die bei Anwendungen wie Fahrzeugen, Flugzeugen, Drohnen oder Robotern der nächsten Generation immer wieder auftreten.

Das Kalray Neural Network wurde erstellt, um Entwicklern praktischen Zugang zur Leistungskraft des MPPA zu verschaffen, einschließlich einer einfachen Art und Weise, die Netzwerkabbildung des Prozessors anzusehen und zu modifizieren. Das KaNN ist zudem nicht nur mit allen Frameworks für maschinelles Lernen kompatibel, sondern importiert die angelernten Modelle auch aus diesen Frameworks, um die optimale Ausführung von AI-Algorithmen aus tieflernenden Netzwerken, wie GoogLeNet, ResNet, YOLO und anderen, sicherzustellen. Nutzer von KaNN kommen in den Genuss von vereinfachter Prototypenerstellung, beschleunigter CNN-Entwicklung (Convolutional Neural Network) und vollumfänglicher Transparenz im Prozess der Erzeugung eines eingebauten "C"-Codes und seiner Umsetzung.

ÜBER KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris FR0010722819 ALKAL) ist der Vorreiter im Bereich Prozessoren für neue intelligente Systeme. Als wahrhaft bahnbrechende Technologie sind "intelligente" Prozessoren künftig imstande, unverzüglich und auf intelligente Weise einen sehr großen Informationsfluss zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und in Echtzeit mit der Umwelt zu interagieren. Diese intelligenten Prozessoren werden in wachstumsstarken Sektoren umfassend eingesetzt, wie etwa in Computernetzwerken (intelligenten Rechenzentren) der neuen Generation, autonomen Fahrzeugen, medizinischen Geräten sowie in Drohnen und Robotern. Das Angebot von Kalray umfasst Prozessoren sowie Komplettlösungen (elektronische Platinen und Software). 2008 als Abspaltung von CEA ("Commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives", französisches Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien) gegründet, bedient Kalray ein breites Kundenspektrum, darunter Serverhersteller, Integratoren intelligenter Systeme und Hersteller von Verbrauchsgütern, einschließlich Autoherstellern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalrayinc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006312/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN

Loic Hamon

investors@kalrayinc.com

+33 4 76 18 90 71

ACTUS finance communication

Caroline LESAGE

kalray@actus.fr

+ 33 1 53 67 36 79

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

ACTUS finance communication

Serena BONI

sboni@actus.fr

+ 33 4 72 18 04 92