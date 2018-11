Fahrt per App anfragen, Festpreis berechnen lassen, an der nächsten Straßenecke einsteigen, Geld sparen und Umwelt schonen. Neue Arten von Sammeltaxis schlagen dem klassischen Taxi in vielen Bereichen ein Schnippchen.

Haben Sie Lust auf ein paar relativ neue hochtrabend klingende Anglizismen? Hier sind sie: Was ich hier besprechen möchte, ist Ride-Pooling mittels eines Ridesharing-Service als On-Demand Mobility Service.

Anders ausgedrückt: Leute organisieren sich ihre Mobilität bei Bedarf auf Abruf, indem sie einen Fahrer anfordern, der sie mit einem Auto abholt. Und da kann es sein, dass einem fremde Gesichter entgegenlächeln, wenn man die Schiebetür öffnet. Oder dass das Auto unterwegs anhält und fremde Leute zusteigen. Weil man sich die Fahrt teilt, indem der Fahrer Leute einsammelt. Man könnte auch sagen: Sammeltaxi. Aber es ist im rechtlichen Sinne kein althergebrachtes Taxi, daher dieser Umstand. Und es ist erst recht kein Carsharing. Denn man wird ja gefahren und mietet nicht das Auto zum Selberfahren.

In Deutschland gibt es solche Ridesharing-Services mittlerweile etwa in Hannover. Dort heißt das Angebot Moia und ist von Volkswagen. In Berlin bieten die Verkehrsbetriebe BVG so einen Service gemeinsam mit ViaVan an, der wiederum ein Jointventure der Daimler AG mit dem US-amerikanischen Ride-Pooling-Service-Software-Programmierer Via ist. Der Name des Ganzen in Berlin: BerlKönig. Charmanterweise sind die Autos dort zur Hälfte beklebt wie ein Erlkönig-Auto, also mit einem Tarnmuster, wobei dieses exakt dem wilden Sitzpolstermuster der Berliner U-Bahnen und Bussen entspricht. BerlKönig eben. Und wer über die BVG-App herausfinden will, wie er am schnellsten durch Berlin kommt, der bekommt neben U-Bahn-, Bus- und S-Bahnverbindungen auch den neuen Service angeboten.

Im Vergleich zu einer Fahrt mit einem elfenbeinfarbenen klassischen Taxi hat ein solcher Service wie der BerlKönig handfeste Nachteile.

1. Man kann sich BerlKönig-Fahrzeuge nicht einfach vom Straßenrand aus herwinken. Die Fahrt muss über die BerlKönig-App gebucht werden.2. Der BerlKönig holt Sie auch nicht vor der Haustür ab. Vielmehr gibt die App einen Treffpunkt vor, der in der Nähe liegt, und zu dem man erst zwei, drei Minuten hinlaufen muss. Bei Wind ...

