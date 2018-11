Mit hohen Investitionen möchte Italien versuchen, seine eigene Wirtschaft anzukurbeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist sehr gering. Eher werden Italiens Schulden zum Showdown für die Euro-Zone.

Italien möchte mehr Schulden machen und damit das schwache Wachstum ankurbeln. Damit befindet sich Italien in guter Gesellschaft. Diese Art der Konjunkturpolitik ist in den vergangenen Jahren salonfähig geworden. Das beste Beispiel hierfür ist die USA, wo Präsident Trump trotz einer gut laufenden Konjunktur ein beachtliches Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht hat. Es wundert nicht, dass die neue italienische Regierung diesem Beispiel folgt und auf schnelle Erfolge hofft.

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist die Schuldentragfähigkeit Italiens ausgereizt und der Pfad einer fiskalischen getriebenen Konjunkturpolitik kann für das Land auch leicht in eine ernste Krise führen. Dies wird aber nicht als Problem angesehen. Die eigentliche Idee der von Salvini und Di Majo, den beiden Vize-Premiers Italiens, ist bestechend einfach: Die staatlichen Ausgaben sollen ein solch starkes Wirtschaftswachstum entfachen und nach einer gewissen Zeit die Steuereinahmen so stark steigen lassen, dass die Verschuldung eigentlich nicht steigt. Dies ist zwar sehr reizvoll, hat aber eigentlich noch in keinem Land wirklich funktioniert, obwohl man es schon oft versucht hat.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser wirtschaftspolitische Ansatz in Italien gelingt, ist dabei sogar besonders niedrig. Schon seit ...

