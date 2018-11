Glasgow - Forscher der University of Strathclyde haben mittels 3D-Druck eine Art winzige Pfeifenorgel gefertigt. Diese könnte helfen, die Qualität der Ultraschall-Bildgebung zu verbessern. Denn wie das grosse Vorbild, kann die gedruckte Mini-Orgel verschiedene Töne spielen, also in mehreren Frequenzen arbeiten - ein Vorteil gegenüber den aktuell in der Medizin gebräuchlichen Ultraschall-Geräten.

Mehr Töne, mehr Auflösung

Von der Pränataldiagnostik bis zur Untersuchung innerer Organe: die für Menschen unhörbaren Schalwellen sind in der Medizin weit verbreitet. "Rund 20 Prozent der medizinischen Scans werden per Ultraschall durchgeführt", betont Tony Mulholland, Leiter des Instituts für Mathematik und Statistik an der University of Strathclyde. Doch die heutigen Geräte arbeiten nur mit einer Frequenz, praktisch ...

