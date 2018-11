TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte in einem volatilen Umfeld mehrheitlich mit moderaten Abgaben. Die Börse in Sydney gibt hingegen deutlicher nach.

Für Verunsicherung sorgen in der gesamten Region die am Dienstag weiter massiv gefallenen Ölpreise. Die Talfahrt hatte mit einem Tweet von US-Präsident Donald Trump eingesetzt und sich im Vortagesverlauf beschleunigt. Darin hatte sich Trump gegen die von Opec- und Nicht-Opec-Staaten avisierten Förderkürzungen zur Stabilisierung der Ölpreise ausgesprochen. Sorgen um eine weiter zu hohe Förderung und eine gleichzeitig sinkende Nachfrage setzten die Ölpreise dann stark unter Druck. Im asiatischen Handel geben die Preise weiter leicht nach. Brent notiert 0,3 Prozent leichter bei 65,26 Dollar je Barrel. Am Vortag zur gleichen Zeit lag der Preis noch bei 69,22 Dollar.

Keine Überraschung von japanischem BIP

An der Börse in Tokio liegt der Nikkei-Index nach einer Berg- und Talfahrt im Handelsverlauf 0,2 Prozent im Plus bei 21.857 Punkte. Für keinen erkennbaren Impuls sorgen neue BIP-Daten. Demnach ist das BIP im dritten Quartal wie auch erwartet um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken.

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 0,2 Prozent ab. Das Index-Schwergewicht Tencent notiert vor Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal nach Börsenschluss 0,4 Prozent fester. Auf dem chinesischen Festland notiert der Schanghai-Composite nahezu unverändert.

Neue chinesische Konjunkturdaten sind gemischt ausgefallen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr so langsam wie seit fünf Monaten nicht. Dagegen stieg die Industrieproduktion um 5,9 Prozent etwas stärker als Volkswirte das mit 5,7 Prozent erwartet hatten.

Die Börse in Sydney hat mit einem Minus von 1,7 Prozent geschlossen. Nach unten gedrückt wurde der Index von den Ölaktien. Santos knickten um 5 Prozent ein. Für Woodside und Oil-Search ging es um 2,5 bzw. 2,6 Prozent abwärts. Unter Abgabedruck standen vor dem Hintergrund des Ölpreisverfalls auch Rohstoffwerte. Fortescue gaben 4,6 Prozent ab. Die Schwergerwichte BHP Billiton und Rio Tinto reduzierten sich um 2,3 bzw. 2,6 Prozent.

In Tokio geben Inpex um 2 Prozent nach und Japan Petroleum Exploration um 2,3 Prozent. In Hongkong verlieren CNOOC und Sinopec 5 bzw 3,5 Prozent. Petrochina geben 3,6 Prozent ab und fallen auf ein Dreimonatstief.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.732,80 -1,74% -5,48% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.851,62 +0,19% -4,01% 07:00 Kospi (Seoul) 2.066,88 -0,21% -16,24% 07:00 Schanghai-Comp. 2.648,95 -0,22% -19,92% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.665,81 -0,49% -14,41% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.035,82 -0,58% -9,84% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.679,33 -0,49% -6,08% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1291 -0,1% 1,1298 1,1233 -6,0% EUR/JPY 128,62 +0,0% 128,56 128,18 -4,9% EUR/GBP 0,8694 +0,3% 0,8667 0,8708 -2,2% GBP/USD 1,2987 -0,4% 1,3035 1,2898 -3,9% USD/JPY 113,89 +0,1% 113,82 114,12 +1,2% USD/KRW 1134,90 +0,3% 1131,80 1134,09 +6,3% USD/CNY 6,9503 -0,1% 6,9560 6,9588 +6,8% USD/CNH 6,9499 +0,0% 6,9466 6,9570 +6,7% USD/HKD 7,8324 +0,0% 7,8308 7,8307 +0,2% AUD/USD 0,7218 -0,0% 0,7220 0,7195 -7,7% NZD/USD 0,6777 +0,2% 0,6767 0,6741 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.353,43 +0,1% 6.346,12 6.357,17 -53,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,17 55,69 -0,9% -0,52 -5,0% Brent/ICE 65,15 65,47 -0,5% -0,32 +3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.202,28 1.202,30 -0,0% -0,03 -7,7% Silber (Spot) 14,00 14,00 -0,0% -0,00 -17,4% Platin (Spot) 836,00 839,50 -0,4% -3,50 -10,1% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,4% -0,01 -20,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2018 01:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.