RBI: Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2018 - Konzernergebnis von EUR 1.173 Millionen (im Jahresvergleich um 29% gestiegen), einschließlich des im zweiten Quartal 2018 gebuchten Verlusts aus dem Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts in Höhe von EUR 121 Millionen - Anstieg der Betriebserträge um 5% im Jahresvergleich, unterstützt durch den Zinsüberschuss - Deutlich positive Entwicklung der Risikokosten aufgrund hoher Auflösungen von Kreditrisikovorsorgen - Anstieg der Kundenkredite um 3% seit Jahresbeginn trotz Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts (IFRS-5-Umgliederung) - Positiver Effekt in Höhe von 85 Basispunkten auf die CET1 Ratio im vierten Quartal 2018 infolge des Verkaufs des polnischen Kernbankgeschäfts - NPL Ratio sinkt weiter auf 4,4% (seit Jahresbeginn 109 Basispunkte organisch und 16 Basispunkte durch den Verkauf des polnischen Kernbankgeschäfts) - CET1 Ratio bei 12,8% (fully loaded, inklusive Ergebnis seit Jahresbeginn) Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-9/201- 1-9/2017 Q3/20- Q2/20- 8 18 18 Zinsüberschuss 2.519 2.407 856 834 Provisionsüberschuss 1.325 1.271 455 460 Handelsergebnis und Ergebnis aus 20 27 4 18 Fair-Value-Bewertungen Verwaltungsaufwendungen (2.228) (2.213) (734) (754) Übriges Ergebnis (87) 31 7 (121) Abgaben und Sonderbelastungen aus (157) (147) (16) (8) staatlichen Maßnahmen Wertminderungen auf finanzielle 56 (191) (28) 0 Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 1.587 1.301 563 496 Ergebnis nach Steuern 1.271 1.012 452 389 Konzernergebnis 1.173 910 417 357 Bilanz in EUR Millionen 30/09/2- 31/12/2017 018 Forderungen an Kunden 80.056 77.745 Forderungen an Kunden ohne 80.056 73.436 (pro polnisches Kernbankgeschäft forma) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 82.356 84.974 Bilanzsumme 146.177 135.146 Risikogewichtete Aktiva (RWA 76.227 71.902 gesamt) Kennzahlen 30/09/20- 31/12/20- 18 17 NPL Ratio 4,4% 5,7% NPL Coverage Ratio 75,0% 67,0% CET1 Ratio (fully loaded) 12,3% 12,7% CET1 Ratio (transitional) 12,3% 12,9% CET1 Ratio (fully loaded, inkl. 12,8% 12,7% Ergebnis) CET1 Ratio (transitional, inkl. 12,8% 12,9% Ergebnis) Kennzahlen 1-9/2018 1-9/2017 Q3/201- Q2/201- 8 8 Nettozinsspanne 2,49% 2,45% 2,51% 2,48% Konzern-Return-on-Equity 14,4% 13,3% 15,6% 14,6% Cost/Income Ratio 55,7% 57,9% 55,0% 54,7% Ergebnis je Aktie in EUR 3,43 2,74 1,22 1,04 Der Ausblick bleibt unverändert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Susanne E. Langer Leiterin Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com