Die britische Investmentbank HSBC hat Thyssenkrupp von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 19 Euro gesenkt. Analyst Michael Hagmann begründete das neue Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der glanzlosen Gewinnentwicklung des Industriekonzerns. Zudem mangele es derzeit an Kurstreibern. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine reduzierten Ertragsprognosen, die gesunkene Branchenbewertung und gestiegene Risiken. Aufwärtspotenzial für die Aktien könnte sich nur noch durch das Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel und die Aufspaltung des Konzerns ergeben./la/tih

Datum der Analyse: 14.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007500001

AXC0082 2018-11-14/07:40