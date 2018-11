IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.: Jadar Lithium Limited: Probenahmen im Projekt Vranje-South liefern Lithium- & Boratanomalien

WICHTIGSTE FAKTEN

- Interpretation der Daten aus den Phase-II-Probenahmen auf Projektgebiet Vranje-South abgeschlossen

- Vorläufige Flusssediment- und Bodenuntersuchungen definieren eine Anzahl von Gebieten mit erhöhten Lithium- (Li) und Borwerten (B) auf Projektgebiet Vranje-South

- Gute Korrelation zwischen B- und Li-Zonen in 2 Gebieten definiert

- Programm aus Anschlussprobennahmen ist derzeit in Planung

Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, im Folgenden über die Aktivitäten im Rahmen der Phase-II-Probenahmen im Projekt Vranje-South in Serbien zu berichten.

Im Zuge der Phase-I-Probenahmen waren ursprünglich Kartierungen durchgeführt und Proben aus Erdreich und Flusssedimenten entlang von regionalen Verwerfungen innerhalb der Konzessionsgrenzen entnommen worden. Damit sollte festgestellt werden, ob in diesen Bereichen anomale Lithium- und Bormineralisierungen vorhanden sind. Anhand der Ergebnisse aus dem ersten Programm konnte eine Reihe von erhöhten Lithium- und Borwerten definiert werden. Im Rahmen der Phase-II-Arbeiten wurden dann weitere Proben gewonnen, um das Ausmaß und die Trends dieser Anomalien zu bestimmen.

Ergebnisse der Phase-II-Erdprobenahmen

Die Ergebnisse der Phase-II-Erdprobenahmen lieferten in Verbindung mit den Ergebnissen aus der ersten Phase den Hinweis auf eine Reihe von Zonen mit anomalen Lithium- und Borwerten. Allgemein ist in mehreren Zonen, vor allem im zentralen und östlichen Teil des Lizenzgebiets, eine positive Korrelation zwischen den beiden Elementen zu beobachten.

Die Lithiumwerte erreichen bei 220 ppm ihren Spitzenwert, wobei mehrere Proben Werte von über 150 ppm aufweisen. Diese Werte treten gehäuft in einer Reihe von klaren Trends auf (kombinierte Lithiumergebnisse aus der ersten und zweiten Phase, siehe Abbildung 1).

Die Borwerte erreichen bei 826 ppm ihren Spitzenwert; einige Proben sind in Clustern gruppiert und lassen eine Definition von Anomaliezonen mit Borwerten über 300 ppm zu.

Von Bedeutung ist, dass die beiden Elemente eine ähnliche Trendausrichtung und auch eine ähnliche Verteilung der Anomaliewerte zu haben scheinen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45176/2018-11-14 _Vranjesouth_Second Phase Sampling__DLV1_jla_kurz_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Projektgebiet Vranje-South mit Lithiumwerten in den Erdproben der ersten und zweiten Phase

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45176/2018-11-14 _Vranjesouth_Second Phase Sampling__DLV1_jla_kurz_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2 - Projektgebiet Vranje-South mit Borwerten in den Erdproben der ersten und zweiten Phase

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Ergebnisse aus dem Phase-II-Programm genügend Hinweise auf Lithium- und Boranomalien im Projektgebiet liefern, um nach Möglichkeit weiterführende Probenahmen und genauere Kartierungen im Hinblick auf die Definition optimaler Bohrstandorte setzen zu können.

Geplante Aktivitäten im verbleibenden Quartal:

- Nachfolgende Probenahmen und Evaluierung von Zielzonen (soweit es die Witterung erlaubt)

- Erstellung von 3D-Geomodellen des Beckens auf Basis von historischem Datenmaterial und mittels Fernerkundungsmethoden

- Bewertung geophysikalischer Methoden und Varianten zur genaueren Definition der stratigraphischen Ausprägung des Beckens

- Erste geophysikalische Untersuchungen in Zielzonen zur Definition von Bohrzielen (soweit es die Witterung erlaubt)

Das Unternehmen ist derzeit auch mit der Auswertung der Ergebnisse aus Phase-II-Probenahmen in anderen Projekten in Serbien beschäftigt und wird diese nach Abschluss für den Markt veröffentlichen.

