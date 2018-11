Die amerikanische Digital Realty Trust, Inc. (ISIN: US2538681030, NYSE: DLR) schüttet für das vierte Quartal 2018 eine Quartalsdividende von 1,01 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. Januar 2019 (Record day: 14. Dezember 2018). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 4,04 US-Dollar zur Ausschüttung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 112,14 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,6 Prozent (Stand: 13. November 2018). In ...

