Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 100 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen und die Situation für den Agrarchemie- und Pharmakonzern sei gerade auch vor dem Hintergrund der Rechtsstreitigkeiten in den USA herausfordernd, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen, bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung und der Dividendenrendite bei seinem positiven Votum./ajx/zb

Datum der Analyse: 13.11.2018

ISIN DE000BAY0017

