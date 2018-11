First Graphene Limited: PureGRAPH-Produkte in Bergbaugeräten liefern beeindruckende Ergebnisse DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation First Graphene Limited: PureGRAPH-Produkte in Bergbaugeräten liefern beeindruckende Ergebnisse 14.11.2018 / 07:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, bestätigt, dass die Testergebnisse signifikante Verbesserungen der Zug- und Abriebfestigkeit in Hochleistungspolyurethansystemen nachgewiesen haben, die in der Bergbaubranche verwendet werden. Die wichtigsten Punkte: - PureGRAPH-Graphen bietet eine um 37 % verbesserte Zugfestigkeit in Hochleistungspolyurethansystemen. - PureGRAPH-Graphen verbessert in Hochleistungspolyurethan die Abriebfestigkeit um 100 % bis 500 %. - Durch PureGRAPH verbesserte Polyurethansysteme werden zusammen mit Kooperationspartner newGen bei einem großen Eisenerzproduzenten vor Ort getestet. - Öffnung einer neuen durch Graphen verbesserten Produktnische für die Bergbaubranche mit kurzfristigem globalen Absatzpotenzial. Hintergrund Wie bereits berichtet arbeitet FGR eng mit einer Anzahl von Unternehmen zusammen, um die Leistungsverbesserung ihrer bestehenden Produkte durch Zugabe von FGRs PureGRAPH-Graphenprodukten vorzustellen. newGen Group führt die PureGRAPH-Produkte in ihre Palette von verschleißfesten Auskleidungen für Verwendung in Baggerschaufeln, Pipe Spools (vorgefertigte Bestandteile einer Rohrleitung) und Förderbändern ein. Es wurden beeindruckende Verbesserungen der Zugfestigkeit um 37 % und der Abriebfestigkeit im Bereich von 100 % bis 500 % gemessen. Diese Verbesserungen werden der Bergbaubranche verbesserte, länger haltbare und verschleißfeste Materialien bieten, die den Betreibern aufgrund verkürzter Ausfallzeiten, der Sicherheitsvorteile und ökologischen Vorteile sowie reduzierten Produktverbrauch signifikante Einsparungen bringen. First Graphene und newGen haben die PureGRAPH-Produktpalette in Auskleidungen von Baggerschaufeln und jetzt ebenfalls in Pipe Spooling eingesetzt. newGen beabsichtigt den stufenweisen Einsatz der PureGRAPH-Produktpalette in allen Verschleißprodukten. Dies passt gut zu First Graphenes erklärter Zielsetzung, die PureGRAPH-Produktpalette in Großabbau- und Massenbeförderungsgeräten einzuführen und damit eine neue Produktnische im Bergbausektor zu öffnen. Abbildungen in der originalen englischen Pressemitteilung zeigen: Durch PureGRAPH 20 verstärkte 200-kg-Baggerschaufelauskleidung und 250-mm-Pipe-Spool. Managing Director, Craig McGuckin, sagte: "Basierend auf früheren Mitteilungen bestätigen unabhängige Tests die signifikanten Vorteile, die der Einsatz der PureGRAPH-Produktpalette bei hochfesten industriellen Werkstoffen bringen kann. First Graphene erwartet, dass sich dies in der nahen Zukunft im Verkauf von mehreren Tonnen PureGRAPH an den Bergbauservicesektor reflektieren wird. Wir danken dies der Weitsicht von Unternehmen wie newGen, die diese neue Technologie übernommen haben." Technische Anmerkung: Alle Testmessungen wurden von einem unabhängigen ISO17025 registrierten Labor durchgeführt. Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene hat eine kommerzielle Graphen-Produktionsstätte zur Herstellung von Graphen in großen Mengen und zu wettbewerbsfähigen Preisen eingerichtet. Das Unternehmen setzt die Entwicklung des mit Graphen in Zusammenhang stehenden geistigen Eigentums fort, wodurch es die Generierung von Lizenz- und Royalty-Abgaben beabsichtigt. Das Unternehmen besitzt Kooperationsvereinbarungen mit vier Universitäten und ist auf dem neuesten Stand der Entwicklung von Graphen und damit in Zusammenhang stehender 2D-Materialien. Kürzlich wurde First Graphene ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering and Innovation Centre (GEIC) der University of Manchester. First Graphene arbeitet mit zahlreichen Branchenpartnern an der Kommerzialisierung von Graphen und stellt mit diesen Branchenpartnern ein Verkaufsbuch zusammen. Produktpalette von PureGRAPH Die Produktpalette von PureGRAPH wurde von FGR im September 2018 in Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht. Graphen-Pulver von PureGRAPH sind in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus. Über Graphen Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden. Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Graphen wird ebenfalls studiert und entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große Strommenge speichern können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd. Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448 Warwick Grigor Chairman Tel. +61-2-9230 1930 info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 745515 14.11.2018 ISIN AU000000FGR3 AXC0091 2018-11-14/07:58