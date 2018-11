Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die EU und Großbritannien haben sich auf einen Entwurf zum Abkommen über den Brexit geeinigt. Der Entwurf sei beschlossen worden, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May am Dienstagabend mit. Die britische Regierung und die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten wollen nun am Mittwoch über den Text beraten. Die britische Regierung ist in der Brexit-Frage gespalten. Sollte Mays Kabinett dem vorgelegten Entwurf zustimmen, könnte dies den Weg für einen EU-Sondergipfel im November ebnen. Der irische Fernsehsender RTE berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland vermeide. Demnach verständigten sich beide Seiten auf vorübergehend gemeinsame Zollregeln der EU mit Großbritannien sowie spezielle Regelungen für Nordirland, solange kein endgültiges Handelsabkommen mit Großbritannien steht. Eine Einigung muss spätestens im Dezember stehen, um die Ratifizierung durch die Parlamente auf beiden Seiten rechtzeitig vor dem Brexit-Datum zu ermöglichen.

TAGESTHEMA II

Italien fordert im Streit um seine Haushaltspläne offen die EU-Kommission heraus. Vize-Regierungschef Luigi Di Maio kündigte am Dienstagabend kurz vor Ablauf einer von der EU gesetzten Frist an, den Haushalt nicht zu verändern: "Das Budget ändert sich nicht, weder in seinen Bilanzen, noch in den Wachstumsprognosen." Die Regierung in Rom lehnt damit von der EU geforderte Nachbesserung ihres Haushaltsentwurfs ab und riskiert ein Defizitverfahren. Rom visiert ein Defizit von 2,4 Prozent des BIP und von 2,1 Prozent 2020 an. Die EU-Kommission geht dagegen davon aus, dass die im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen zu einer deutlich höheren Neuverschuldung führen dürften.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 4.411 +5% 3 4.211 EBITDA 1.079 +6% 3 1.015 EBIT 580 +27% 3 455 Ergebnis vor Steuern k.A. -- -- 398 Ergebnis nach Steuern/Dritten 392 +42% 4 277 Ergebis je Aktie 2,17 +49% 3 1,46

DEUTSCHE EUROSHOP (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 55 -- 2 55 EBIT 48,1 +1% 2 47,7 Ergebnis nach Steuern 28 -3% 3 29 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,50 FFO je Aktie 0,59 -6% 2 0,63

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 1.006 +15% 3 874 Ergebnis vor Steuern 48 +14% 3 42 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 30 Ergebnis je Aktie 0,82 +17% 2 0,70

Weitere Termine:

07:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 3Q (11:30 Telefonkonferenz),

Nürnberg

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Venlo

07:20 DE/Gesco AG, Ergebnis 1H, Wuppertal

07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz),

Aschheim

07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate, Salzgitter

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q, Pullach

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q, Wien

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris

07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q, Kopenhagen

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 3Q, Würzburg

08:40 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q, Nassau

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Dortmund

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich

10:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Capital Markets Day

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj - GB 10:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj - EU 11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 3,0 Mrd NOK 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 4,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.725,00 -0,10 Nikkei-225 21.846,48 0,16 Schanghai-Comp. 2.635,37 -0,74 DAX 11.472,22 1,30 DAX-Future 11.410,00 0,94 XDAX 11.418,47 0,95 MDAX 24.096,94 1,07 TecDAX 2.607,37 1,57 EuroStoxx50 3.224,82 0,96 Stoxx50 2.963,85 0,66 Dow-Jones 25.286,49 -0,40 S&P-500-Index 2.722,18 -0,15 Nasdaq-Comp. 7.200,88 0,00 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,36 +11

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,41 0,41 -0,02 USA 2 Jahre 2,90 2,89 1,01 USA 10 Jahre 3,14 3,14 0,73 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine etwas leichtere Eröffnung an den europäischen Börsen stellen sich Händler am Mittwochmorgen ein. "Der Markt bleibt angeschlagen", sagt ein Marktteilnehmer. Weder in den USA noch in Asien hat sich die Stimmung nachhaltig verbessert. "Im Haushaltsstreit mit Italien gibt es wie erwartet keine Entspannung, und beim Brexit wird der Markt abwarten, wie der Kompromiss aussieht und ob er überhaupt akzeptiert wird", sagt ein Händler. Am Nachmittag will das britische Kabinett den Verhandlungsentwurf prüfen. Das britische Pfund hat zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. In Sachen Italien stehen die Rendite-Spreads im Blick. "Mit der kompromisslosen Haltung Roms könnten die Spreads noch ein Stück herauslaufen", sagt ein Marktteilnehmer. Das würde dann vor allem die Banken wieder belasten.

Rückblick: Fester - Die europäischen Aktienmärkte machten nach dem Einbruch vom Montag Boden gut. Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Übergeordnet lastete jedoch unverändert der Streit um den italienischen Staatshaushalt auf der Stimmung. Gestützt wurde der Markt auch von einigen guten Unternehmenszahlen. So schnellten Vodafone um 7,8 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern hatte die Prognose für den freien Cashflow erhöht. Positiv wurden in der Branche auch Zahlen von 1&1 Drillisch (+1,8 Prozent) und United Internet (+3,8 Prozent) aufgenommen. Der Telekom-Subindex führte mit einem Plus von 2,3 Prozent die Gewinner bei den Branchenindizes an. Daneben erholten sich Bankaktien sowie Reise- und Verkehrsaktien überdurchschnittlich - letztere gestützt von stark fallenden Ölpreisen. Firstgroup legten nach Vorlage von Zahlen um gut 10 Prozent zu, Thomas Cook zogen um 5,7 Prozent an. Der Sektorindex der Öl- und Gaswerte fiel dagegen um 1,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

