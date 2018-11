DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die EU und Großbritannien haben sich auf einen Entwurf zum Abkommen über den Brexit geeinigt. Der Entwurf sei beschlossen worden, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May am Dienstagabend mit. Die britische Regierung und die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten wollen nun am Mittwoch über den Text beraten. Die britische Regierung ist in der Brexit-Frage gespalten. Sollte Mays Kabinett dem vorgelegten Entwurf zustimmen, könnte dies den Weg für einen EU-Sondergipfel im November ebnen. Der irische Fernsehsender RTE berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland vermeide. Demnach verständigten sich beide Seiten auf vorübergehend gemeinsame Zollregeln der EU mit Großbritannien sowie spezielle Regelungen für Nordirland, solange kein endgültiges Handelsabkommen mit Großbritannien steht. Eine Einigung muss spätestens im Dezember stehen, um die Ratifizierung durch die Parlamente auf beiden Seiten rechtzeitig vor dem Brexit-Datum zu ermöglichen.

TAGESTHEMA II

Italien fordert im Streit um seine Haushaltspläne offen die EU-Kommission heraus. Vize-Regierungschef Luigi Di Maio kündigte am Dienstagabend kurz vor Ablauf einer von der EU gesetzten Frist an, den Haushalt nicht zu verändern: "Das Budget ändert sich nicht, weder in seinen Bilanzen, noch in den Wachstumsprognosen." Die Regierung in Rom lehnt damit von der EU geforderte Nachbesserung ihres Haushaltsentwurfs ab und riskiert ein Defizitverfahren. Rom visiert ein Defizit von 2,4 Prozent des BIP und von 2,1 Prozent 2020 an. Die EU-Kommission geht dagegen davon aus, dass die im Haushalt vorgesehenen Maßnahmen zu einer deutlich höheren Neuverschuldung führen dürften.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (19:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 4.411 +5% 3 4.211 EBITDA 1.079 +6% 3 1.015 EBIT 580 +27% 3 455 Ergebnis vor Steuern k.A. -- -- 398 Ergebnis nach Steuern/Dritten 392 +42% 4 277 Ergebis je Aktie 2,17 +49% 3 1,46

DEUTSCHE EUROSHOP (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 55 -- 2 55 EBIT 48,1 +1% 2 47,7 Ergebnis nach Steuern 28 -3% 3 29 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,50 FFO je Aktie 0,59 -6% 2 0,63

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj Zahl 3Q17 Umsatz 1.006 +15% 3 874 Ergebnis vor Steuern 48 +14% 3 42 Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 30 Ergebnis je Aktie 0,82 +17% 2 0,70

Weitere Termine:

07:00 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 3Q (11:30 Telefonkonferenz),

Nürnberg

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Venlo

07:20 DE/Gesco AG, Ergebnis 1H, Wuppertal

07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 3Q (13:00 Telefonkonferenz),

Aschheim

07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (08:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate, Salzgitter

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q, Pullach

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q, Wien

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H, Paris

07:35 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach

07:55 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q, Kopenhagen

08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg

08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 3Q, Würzburg

08:40 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q, Nassau

12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Dortmund

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich

10:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Capital Markets Day

13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj - GB 10:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj - EU 11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 3,0 Mrd NOK 11:00 CH/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 4,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.725,00 -0,10 Nikkei-225 21.846,48 0,16 Schanghai-Comp. 2.635,37 -0,74 DAX 11.472,22 1,30 DAX-Future 11.410,00 0,94 XDAX 11.418,47 0,95 MDAX 24.096,94 1,07 TecDAX 2.607,37 1,57 EuroStoxx50 3.224,82 0,96 Stoxx50 2.963,85 0,66 Dow-Jones 25.286,49 -0,40 S&P-500-Index 2.722,18 -0,15 Nasdaq-Comp. 7.200,88 0,00 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,36 +11

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,41 0,41 -0,02 USA 2 Jahre 2,90 2,89 1,01 USA 10 Jahre 3,14 3,14 0,73 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,11 0,11 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine etwas leichtere Eröffnung an den europäischen Börsen stellen sich Händler am Mittwochmorgen ein. "Der Markt bleibt angeschlagen", sagt ein Marktteilnehmer. Weder in den USA noch in Asien hat sich die Stimmung nachhaltig verbessert. "Im Haushaltsstreit mit Italien gibt es wie erwartet keine Entspannung, und beim Brexit wird der Markt abwarten, wie der Kompromiss aussieht und ob er überhaupt akzeptiert wird", sagt ein Händler. Am Nachmittag will das britische Kabinett den Verhandlungsentwurf prüfen. Das britische Pfund hat zwischenzeitliche Gewinne wieder abgegeben. In Sachen Italien stehen die Rendite-Spreads im Blick. "Mit der kompromisslosen Haltung Roms könnten die Spreads noch ein Stück herauslaufen", sagt ein Marktteilnehmer. Das würde dann vor allem die Banken wieder belasten.

Rückblick: Fester - Die europäischen Aktienmärkte machten nach dem Einbruch vom Montag Boden gut. Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Übergeordnet lastete jedoch unverändert der Streit um den italienischen Staatshaushalt auf der Stimmung. Gestützt wurde der Markt auch von einigen guten Unternehmenszahlen. So schnellten Vodafone um 7,8 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern hatte die Prognose für den freien Cashflow erhöht. Positiv wurden in der Branche auch Zahlen von 1&1 Drillisch (+1,8 Prozent) und United Internet (+3,8 Prozent) aufgenommen. Der Telekom-Subindex führte mit einem Plus von 2,3 Prozent die Gewinner bei den Branchenindizes an. Daneben erholten sich Bankaktien sowie Reise- und Verkehrsaktien überdurchschnittlich - letztere gestützt von stark fallenden Ölpreisen. Firstgroup legten nach Vorlage von Zahlen um gut 10 Prozent zu, Thomas Cook zogen um 5,7 Prozent an. Der Sektorindex der Öl- und Gaswerte fiel dagegen um 1,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Lufthansa gewannen vor dem Hintergrund der weiter fallenden Ölpreise 4,1 Prozent. Infineon, die am Montag um fast 8 Prozent eingebrochen waren, erholten sich um 4,1 Prozent. Bayer gaben anfängliche Gewinne ab und schlossen knapp 3 Prozent tiefer. Der Konzern hatte zwar im dritten Quartal besser abgeschnitten als befürchtet, bemängelt wurde aber, dass die Klagen im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat gestiegen sind. In der zweiten Reihe brachen Nordex nach einem enttäuschenden Ausblick um fast 17 Prozent ein. Cancom (+4,6 Prozent) profitierten von einer Kaufempfehlung. HHLA verbesserten sich um gut 8 Prozent, nachdem die Zahlen des Hafenbetreibers die Erwartungen erfüllt hatten und das Unternehmen seinen Ausblick bestätigt hatte. Nach schwachen Zahlen brachen Tom Tailor um 15 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Unter Druck standen Shop Apotheke, nachdem der Arznei-Versandhändler die Margen-Prognose für das laufende Jahr gesenkt hatte. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 16,5 Prozent niedriger getaxt.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn sah es nur zwischenzeitlich nach einer Erholung aus, als die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China noch stützte. Im Verlauf sorgten stark fallende Ölpreise für Verunsicherung. Technologiewerte blieben weiter unter Abgabedruck, der Sektor im S&P-500 gab um 0,8 Prozent nach. Im Ölsektor verloren Chevron 1,7 und Exxon Mobil 2,3 Prozent. Der entsprechende Subindex führte mit einem Minus von 2,4 Prozent die Verliererliste an. Für Apple, die am Montag 5 Prozent eingebüßt hatten, ging es um ein weiteres Prozent nach unten. AMD stiegen um 3,0 Prozent, nach einem Einbruch um 9,5 Prozent am Vortag. Boeing schlossen 2,1 Prozent tiefer. Der Flugzeughersteller soll Informationen zu möglichen Gefahren eines neuen Flugkontrollgeräts, das eine Rolle beim Absturz eines Jets von Lion Air im Oktober gespielt haben könnte, verschwiegen haben. Boeing wollte Fragen zu dem Thema zunächst nicht beantworten.

Am US-Anleihemarkt stiegen die Kurse. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere gab um 4,1 Basispunkte auf 3,14 Prozent nach.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1297 -0,0% 1,1298 1,1279 EUR/JPY 128,65 +0,1% 128,56 128,50 EUR/CHF 1,1370 -0,0% 1,1375 1,1376 EUR/GBR 0,8692 +0,3% 0,8667 0,8675 USD/JPY 113,88 +0,1% 113,82 113,97 GBP/USD 1,2998 -0,3% 1,3035 1,3008 Bitcoin BTC/USD 6.359,05 +0,2% 6.346,12 6.355,10

Der Euro notierte im späten US-Handel mit 1,1284 Dollar knapp über dem Jahrestief vom Montag. Zentrales Thema bleibt der Streit um den italienischen Staatshaushalt. Commerzbank-Analystin Antje Praefke sieht den Euro "erst einmal weiter unter Druck". Das Pfund wurde etwas angetrieben davon, dass sich im Ringen um ein Brexit-Abkommen Großbritannien und die EU auf einen Vertragsentwurf geeinigt haben sollen. Gleichwohl gibt es hier noch diverse parlamentarische Hürden zu überwinden. Das Pfund kletterte im Tageshoch auf 1,3047 Dollar von 1,2849 Dollar im Tief. Im späten US-Handel lag es bei 1,2957 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,36 55,69 -0,6% -0,33 -4,7% Brent/ICE 65,10 65,47 -0,6% -0,37 +2,9%

Die Ölpreise standen weiter unter Abgabedruck. Die Talfahrt hatte schon am Vorabend nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump eingesetzt. Darin hatte sich Trump gegen eine von Opec-Mitgliedern und Russland angedachte Förderkürzung ausgesprochen. Die Sorgen um eine weiter hohe Förderung und eine gleichzeitig sinkende Nachfrage sorgten für massiven Verkaufsdruck. "Die Abwärtsspirale ist außer Kontrolle geraten", sagte Analyst Eugene McGillian von Tradition Energy. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI brach zum US-Settlement um 7,0 Prozent auf 55,69 Dollar ein. Es war der größte Tagesverlust seit September 2015. Für Brent ging es um 6,6 Prozent auf 65,47 Dollar nach unten. Im Späthandel fielen die Preise weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,29 1.202,30 +0,1% +0,99 -7,6% Silber (Spot) 14,03 14,00 +0,2% +0,03 -17,2% Platin (Spot) 837,70 839,50 -0,2% -1,80 -9,9% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,4% -0,01 -20,2%

Der Goldpreis zeigte sich den vierten Handelstag in Folge mit Abgaben. Die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.201 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND

Noch vor der Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl in Hessen führen Grüne, SPD und FDP am Donnerstag ein gemeinsames Sondierungsgespräch. Bei dem Treffen soll über mögliche Schnittmengen und Konflikte gesprochen werden. Die FDP schließt eine Ampelkoalition unter grüner, nicht aber unter SPD-Führung aus.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Einzelhandelsumsätze sind im Oktober um 8,6 Prozent gestiegen nach 9,2 Prozent im September. Ökonomen hatten im Konsens erneut einen Zuwachs von 9,2 Prozent prognostiziert. Die wertschöpfende Industrieproduktion in China stieg im vergangenen Monat um 5,9 Prozent nach 5,8 Prozent im September. Die Prognose lautete hier auf 5,7 Prozent. Hier hatten Volkswirte mit einem Plus von 5,5 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum von Januar bis Oktober um 5,7 Prozent. Hier hatten Volkswirte mit einem Plus von 5,5 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Wirtschaft Japans ist im dritten Quartal 2018 stärker geschrumpft als erwartet. Eine Reihe von Naturkatastrophen haben die Exporte und den Tourismus belastet und das BIP ging annualisiert um 1,2 Prozent zurück. Im Vorquartal war das BIP um 3 Prozent gestiegen. Analysten hatten für das dritte Quartal einen Rückgang von 1 Prozent geschätzt. Zum Vorquartal betrug das Minus wie auch erwartet 0,3 Prozent.

USA

Die Ernennung des kommissarischen US-Justizministers Matthew Whitaker ist vor Gericht angefochten worden.

MERCK KGAA

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q18 ggVj 3Q18 ggVj 3Q17 Gesamtumsatz 3.749 +7% 3.620 +3% 3.517 EBITDA* 963 -6% 937 -8% 1.023 EBIT 491 -43% 514 -40% 862 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 576 -7% 549 -12% 622 Ergebnis nach Steuern/Dritten 340 -47% 358 -44% 644 Ergebnis je Aktie* 1,32 -8% 1,26 -12% 1,43 * vor Sondereinflüssen

RWE

hat in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich weniger Gewinn gemacht. Hauptgrund waren niedrigere Strompreise aus der Vergangenheit, zu denen das Unternehmen seine Lieferungen weit im Vorfeld verkauft hat. Der Versorger erzielte ein bereinigtes Nettoergebnis von 645 Millionen und damit fast 300 Millionen Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch übertraf RWE damit die Schätzung des Marktes leicht. Das EBITDA schrumpfte um 400 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden. Für das Gesamtjahr erwartet RWE weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis zwischen 500 und 800 Millionen Euro.

SAP

Moody's hat die Bonitätsbewertung mit langfristig "A2" und kurzfristig "P-1" bestätigt. Der Rating-Ausblick ist unverändert stabil.

DEUTSCHE WOHNEN

hat in den ersten neun Monaten 2018 dank eines Mietwachstums und einer weiter niedrigen Leerstandsquote seinen Gewinn erhöht und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Zudem rechnen die Berliner für die zweite Jahreshälfte mit einer weiteren Aufwertung ihres Portfolios um bis zu 1,5 Milliarden Euro. Die FFO I, eine in der Immobilienwirtschaft gängigen Kennziffer für die operative Ertragskraft, stieg auf 367,1 von 330 Millionen Euro. Der Konzerngewinn kletterte auf 756,7 von 706 Millionen Euro.

SHOP APOTHEKE

hat die Margen-Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Unternehmen sieht die bereinigte EBITDA-Marge nun nur noch bei voraussichtlich bis zu minus 2 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten minus 0,5 Prozent. Zur Begründung verwies Shop Apotheke auf das preisintensive Wettbewerbsumfeld in Deutschland.

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

hat in den ersten neun Monaten gestützt vom Wachstum der Stromerzeugungs- und versorgungsaktivitäten im Heimatmarkt mehr umgesetzt. Die Erlöse stiegen um 7,2 Prozent auf 49,6 Milliarden Euro zu. Das organische Wachstum gab EDF mit 5,3 Prozent an. An den Jahreszielen hält EDF fest.

