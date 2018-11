Was treibt ein mittelständisch geprägter Automatisierungsanbieter, in eine eigene Cloud zu investieren? Oliver Merget: Turck entwickelt sich immer mehr zu einem Anbieter von Systemlösungen und baut dazu ein ganzheitliches Automatisierungskonzept auf. Unser Ziel ist, kleine bis mittlere Kunden mit Lösungen vom Sensor bis zur Steuerungs- und Beobachtungswelt zu unterstützen. Gerade Sensoren werden immer intelligenter und stellen eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung, die weit über den eigentlichen Prozesswert hinausgehen. Diese können für Prozessanalysen, predictive Maintenance sowie zur Berechnung von KPIs wie die Produktionseffizienz verwendet werden, wenn sie denn zur Verfügung stünden. Im Idealfall sollten all die Daten nicht mehr ungefiltert über die Automatisierungsnetze bis zu den Steuerungen (PLC/HMI) transferiert werden müssen. Um die Kommunikation zu optimieren, ist eine Cloud-Lösung zur Vor- und Weiterverarbeitung von Daten ideal. Daher haben wir uns entschieden, eine Cloud-Lösung anzubieten, die sich flexibel auf die jeweiligen Bedarfe einzelner Kunden ausrichten lässt. Solche Konzepte entwickeln wir dann gemeinsam mit unseren Kunden weiter. Die Technologie stammt von Beck-IPC. Was hat denn Ihre Entwickler und Produktmanager an deren Lösung überzeugt? Oliver Merget: Im Rahmen unserer Automatisierungsstrategie hatten wir schon vor längerer Zeit die Entscheidung getroffen, uns mit der Anbindung unserer Komponenten an einen eigenen oder externen Cloud-Dienst zu beschäftigen. Von der Beck-Lösung überzeugt haben uns vor allem die wirklich schlanke Architektur und deren Potenzial. Die Lösung konnte alle von uns an eine Cloud definierten Anforderungen abdecken. Was sind denn ihre Key-Features? Oliver Merget: Zu den grundlegenden Anforderungen gehören unter anderem eine mögliche Integration in unsere heutige Produktlandschaft, eine breite Skalierbarkeit, kundenseitige Administrationsmöglichkeiten, Performanz, Alarm- und Messenger-Dienste. Uns stellte sich natürlich die Frage, wie schnell wir aus eigener Kraft so ein Thema angehen und realisieren können, welche Ressourcen dafür nötig sind? So ein Konzept ist nicht mal eben zwischen Tür und Angel entwickelt und umgesetzt. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Grundlagentechnologie von Beck zu erwerben, auf deren Basis wir weitere Funktionalitäten entsprechend unserer Anforderungen entwickeln können. Zudem ist die Technologie wirklich zukunftsorientiert und bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit, was in diesem Bereich eine enorme Rolle spielt. Wenn andere Anbieter die Beck-IPC-Lösung ebenfalls nutzen würden, könnte doch eine breitere Basis geschaffen werden. Würde Turck das unterstützen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...