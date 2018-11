Der Zahlungsabwickler Wirecard schraubt seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erneut nach oben. "In Anbetracht einer starken Geschäftsentwicklung" werde das Betriebsergebnis (Ebitda) im laufenden Geschäftsjahr auf 550 bis 570 Millionen Euro steigen, kündigte das jüngst in den Dax aufgestiegene Unternehmen am Mittwoch an.

Den vollständigen Artikel lesen ...