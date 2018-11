DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Geschäftsaktivitäten in China zeigten im Oktober ein gemischtes Bild. Während die Einzelhandelsumsätze so langsam stiegen wie seit fünf Monaten nicht mehr, zog das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen an. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 8,6 Prozent nach 9,2 Prozent im September. Ökonomen hatten im Konsens erneut einen Zuwachs von 9,2 Prozent prognostiziert. Die wertschöpfende Industrieproduktion in China stieg im vergangenen Monat um 5,9 Prozent nach 5,8 Prozent im September. Die Prognose lautete hier auf 5,7 Prozent. Hier hatten Volkswirte mit einem Plus von 5,5 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum von Januar bis Oktober um 5,7 Prozent. Hier hatten Volkswirte mit einem Plus von 5,5 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:05 Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,20 -0,05% Nikkei-225 21.846,48 +0,16% Hang-Seng-Index 25.645,82 -0,57% Kospi 2.068,05 -0,15% Shanghai-Composite 2.632,62 -0,84% S&P/ASX 200 5.732,80 -1,74%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte in einem volatilen Umfeld mehrheitlich mit moderaten Abgaben. Die Börse in Sydney gab hingegen deutlicher nach, belastet vor allem von stärkeren Verlusten bei Aktien aus dem Öl- und Rohstoffsektor. Für Verunsicherung sorgen in der gesamten Region die am Dienstag weiter massiv gefallenen Ölpreise. Santos knickten in Sydney um 5 Prozent ein. Für Woodside und Oil-Search ging es um 2,5 bzw. 2,6 Prozent abwärts. Unter Abgabedruck standen vor dem Hintergrund des Ölpreisverfalls auch Rohstoffwerte. Fortescue gaben 4,6 Prozent ab. Die Schwergerwichte BHP Billiton und Rio Tinto reduzierten sich um 2,3 bzw. 2,6 Prozent. In Tokio geben Inpex um 2 Prozent nach und Japan Petroleum Exploration um 2,3 Prozent. In Hongkong verlieren CNOOC und Sinopec 5 bzw 3,5 Prozent. Petrochina geben 3,6 Prozent ab und fallen auf ein Dreimonatstief. Das Index-Schwergewicht Tencent notiert in Hongkong vor Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal nach Börsenschluss 0,4 Prozent fester.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von SVMK legte nachbörslich um 8,5 Prozent zu, nachdem die Muttergesellschaft Surveymonkey Drittquartalszahlen über den Markterwartungen vorgelegt hatte. Tilray sanken um 3,1 Prozent, nachdem das kanadische Pharma- und Cannabisunternehmen für das dritte Quartal Verluste bei gleichzeitiger Verdoppelung des Umsatzes vermeldet hatte. Blue Apron notierten unverändert, nachdem der Kochboxen-Anbieter unter den Erwartungen ausgefallene Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Chanticleer Holdings büßten 2,9 Prozent ab. Der Betreiber von Schnell-Restaurant-Märkten konnte mit seinen Zahlen zur dritten Periode den Markt nicht überzeugen. Aufwärts ging es um 7 Prozent für Resideo Technologies. Das ehemalige Tochterunternehmen von Honeywell hatte ebenfalls Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und seinen Ausblick für 2018 und 2019 bestätigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.286,49 -0,40 -100,69 2,29 S&P-500 2.722,18 -0,15 -4,04 1,82 Nasdaq-Comp. 7.200,88 0,00 0,01 4,31 Nasdaq-100 6.830,91 0,03 1,81 6,79 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 948 Mio 853 Mio Gewinner 1.447 792 Verlierer 1.552 2.189 unverändert 70 90

Knapp behauptet - Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn sah es nur zwischenzeitlich nach einer Erholung aus, als die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China noch stützte. Im Verlauf sorgten stark fallende Ölpreise für Verunsicherung. Technologiewerte blieben weiter unter Abgabedruck, der Sektor im S&P-500 gab um 0,8 Prozent nach. Im Ölsektor verloren Chevron 1,7 und Exxon Mobil 2,3 Prozent. Der entsprechende Subindex führte mit einem Minus von 2,4 Prozent die Verliererliste an. Für Apple, die am Montag 5 Prozent eingebüßt hatten, ging es um ein weiteres Prozent nach unten. AMD stiegen um 3,0 Prozent, nach einem Einbruch um 9,5 Prozent am Vortag. Boeing schlossen 2,1 Prozent tiefer. Der Flugzeughersteller soll Informationen zu möglichen Gefahren eines neuen Flugkontrollgeräts, das eine Rolle beim Absturz eines Jets von Lion Air im Oktober gespielt haben könnte, verschwiegen haben. Boeing wollte Fragen zu dem Thema zunächst nicht beantworten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,90 -2,9 2,92 169,3 5 Jahre 2,99 -5,0 3,04 106,2 10 Jahre 3,14 -4,1 3,18 69,7

Am als sicherer Hafen geltenden Anleihemarkt stiegen die Kurse in einer Art verspäteter Reaktion auf den starken Rückgang der Aktien am Montag. Da war der US-Anleihemarkt nämlich feiertagsbedingt geschlossen gewesen. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere gab um 4,1 Basispunkte auf 3,14 Prozent nach.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1296 -0,0% 1,1298 1,1233 -6,0% EUR/JPY 128,66 +0,1% 128,56 128,18 -4,9% EUR/GBP 0,8686 +0,2% 0,8667 0,8708 -2,3% GBP/USD 1,3006 -0,2% 1,3035 1,2898 -3,8% USD/JPY 113,90 +0,1% 113,82 114,12 +1,2% USD/KRW 1134,56 +0,2% 1131,80 1134,09 +6,3% USD/CNY 6,9483 -0,1% 6,9560 6,9588 +6,8% USD/CNH 6,9463 -0,0% 6,9466 6,9570 +6,6% USD/HKD 7,8324 +0,0% 7,8308 7,8307 +0,2% AUD/USD 0,7222 +0,0% 0,7220 0,7195 -7,6% NZD/USD 0,6781 +0,2% 0,6767 0,6741 -4,5% Bitcoin BTC/USD 6.357,54 +0,2% 6.346,12 6.357,17 -53,5%

Der Euro notierte im späten US-Handel mit 1,1284 Dollar knapp über dem Jahrestief vom Montag. Zentrales Thema bleibt der Streit um den italienischen Staatshaushalt. Commerzbank-Analystin Antje Praefke sieht den Euro "erst einmal weiter unter Druck". Das Pfund wurde etwas angetrieben davon, dass sich im Ringen um ein Brexit-Abkommen Großbritannien und die EU auf einen Vertragsentwurf geeinigt haben sollen. Gleichwohl gibt es hier noch diverse parlamentarische Hürden zu überwinden. Das Pfund kletterte im Tageshoch auf 1,3047 Dollar von 1,2849 Dollar im Tief. Im späten US-Handel lag es bei 1,2957 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,38 55,69 -0,6% -0,31 -4,6% Brent/ICE 65,23 65,47 -0,4% -0,24 +3,1%

Die Ölpreise standen weiter unter Abgabedruck. Die Talfahrt hatte schon am Vorabend nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump eingesetzt. Darin hatte sich Trump gegen eine von Opec-Mitgliedern und Russland angedachte Förderkürzung ausgesprochen. Die Sorgen um eine weiter hohe Förderung und eine gleichzeitig sinkende Nachfrage sorgten für massiven Verkaufsdruck. "Die Abwärtsspirale ist außer Kontrolle geraten", sagte Analyst Eugene McGillian von Tradition Energy. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI brach zum US-Settlement um 7,0 Prozent auf 55,69 Dollar ein. Es war der größte Tagesverlust seit September 2015. Für Brent ging es um 6,6 Prozent auf 65,47 Dollar nach unten. Im Späthandel fielen die Preise weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,64 1.202,30 +0,1% +1,34 -7,6% Silber (Spot) 14,04 14,00 +0,3% +0,04 -17,1% Platin (Spot) 837,85 839,50 -0,2% -1,65 -9,9% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,4% -0,01 -20,2%

Der Goldpreis zeigte sich den vierten Handelstag in Folge mit Abgaben. Die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.201 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die Wirtschaft Japans ist im dritten Quartal 2018 stärker geschrumpft als erwartet. Eine Reihe von Naturkatastrophen haben die Exporte und den Tourismus belastet und das BIP ging annualisiert um 1,2 Prozent zurück. Im Vorquartal war das BIP um 3 Prozent gestiegen. Analysten hatten für das dritte Quartal einen Rückgang von 1 Prozent geschätzt. Zum Vorquartal betrug das Minus wie auch erwartet 0,3 Prozent.

POLITIK USA

Die Ernennung des kommissarischen US-Justizministers Matthew Whitaker ist vor Gericht angefochten worden.

BREXIT

Die EU und Großbritannien haben sich auf einen Entwurf zum Abkommen über den Brexit geeinigt. Der Entwurf sei beschlossen worden, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May am Dienstagabend mit. Das Kabinett in London soll am Mittwoch um 15.00 Uhr MEZ zusammentreten, um den Entwurf zu prüfen und über die weiteren Schritte zu entscheiden. Der irische Fernsehsender RTE berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland vermeide.

STARBUCKS

will weltweit rund 5 Prozent der Stellen streichen. Damit reagiert Starbucks offenbar auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck und den nachlassenden Kundenansturm in den USA auf seine Cafes.

