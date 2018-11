The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB6V55 BAY.LDSBK.IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6VY4 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSS7 DEKA IHS MTN S 7626 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3VK4 LB.HESS.THR.CARRARA11G/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2WR7 UC-HVB 18/23 DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000SLB8049 LDSBK.SAAR IHS S.804 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0000012C46 SPANIEN 18-21 BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005117095 CDP RETI 15-22 BD01 BON EUR N

CA XFRA USU9273ACF04 VOLKSW.GRP AM. 18/21 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1908250191 VERISURE HOLD. 18/23 REGS BD02 BON EUR N

CA LYX7 XFRA LU1407888053 MUL-LY.C.IB.DL TR.7-10Y D EQ00 EQU EUR Y

CA DJAD XFRA LU1407890620 MUL-L.IBOX.USD T.10Y+DR D EQ00 EQU EUR Y

CA 5NVA XFRA MHY621591434 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 EQ00 EQU EUR N