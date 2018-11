The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA LBFN XFRA DE000A1X27Y3 LDKRBK.BAD MTN 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3GC3 DAIMLER AG.MTN 13/18 BD00 BON EUR N

CA MZ2A XFRA DE000A1YCRQ2 MAINZ IHS 13/18 VAR BD00 BON EUR N

CA XR0A XFRA XS0857215346 GLENCORE F.(DUB.)12/18MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0994976701 IND+COM.BK CHINA 13/18MTN BD01 BON CNY N

CA XFRA XS1317967062 HUARONG FIN.II 15/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1323060019 M.BENZ (AU)PAC. 15/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA CA29250ZAH16 ENBRIDGE PIPEL. 2018 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA US02665WBK62 AMER.HONDA F. 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US02665WBL46 AMER.HONDA F. 2018FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US92922PAC05 W+T OFFSHORE 12/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0954675558 CABOT FINAN. 13/20 REGS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1138423774 OMV AG 14/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1139303736 DANSKE BK 14/18 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1698906259 STAND.LIFE AB.17/48FLRMTN BD02 BON USD N