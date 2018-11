Die Aktienmärkte bewegen sich seit Jahresbeginn lediglich seitwärts. Das wirft die Frage auf: Kommt ein Bärenmarkt auf uns zu? Es gibt Indikatoren, auf die jeder Anleger achten kann, die zusammen genommen in der Vergangenheit ein recht gutes Indiz für eine Trendumkehr waren und es kurz darauf mit den Aktienkursen auch abwärts ging."Wenn die Kurse an den Börsen fallen, ist das kein Hinweis mehr, dass der Crash kommt. Jahr für Jahr war das aber genau die Stimmung, die am Markt herrschte. Immer wieder neue Warnungen. Und die Börsen kletterten an dieser Wand der Skepsis nach oben. Das hat sich verändert. Neue Tiefs in der laufenden Korrektur bei Aktien sind lediglich neue Kaufgelegenheiten für Schnäppchenjäger, die vermeintlich zum günstigen Einstieg einladen. In diesem Stimmungswechsel liegt eine Gefahr. Die zunehmende Selbstzufriedenheit der Anleger sendet bereits Warnsignale aus der Sentiment-Analyse", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets.

Den vollständigen Artikel lesen ...