FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal 2018 einen Rückschlag erlitten. Erstmals seit Anfang 2015 schrumpfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zwar um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,1 Prozent prognostiziert.

Für das zweite Quartal wurde die Wachstumsrate von 0,5 Prozent bestätigt. Im ersten Quartal war das BIP um 0,4 Prozent gewachsen. Gegenüber dem Vorjahresquartal lag das BIP im dritten Quartal kalenderbereinigt um 1,1 Prozent höher. Volkswirte hatten ein Plus von 1,3 Prozent erwartet.

Den Rückgang der Wirtschaftsleistung führten die Statistiker auf die außenwirtschaftliche Entwicklung zurück: Im dritten Quartal gab es weniger Exporte, aber mehr Importe als im zweiten Quartal dieses Jahres.

Aus dem Inland kamen gemischte Signale: Während sowohl in Ausrüstungen als auch in Bauten mehr investiert wurde als im Vorquartal, gingen die privaten Konsumausgaben zurück. Die staatlichen Konsumausgaben lagen leicht über dem Niveau des Vorquartals. Konkrete Wachstumsbeiträge werden die Statistiker erst im Rahmen einer zweiten Veröffentlichung am 23. November mitteilen.

November 14, 2018

