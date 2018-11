Die Aktien der Merck KGaA haben am Mittwoch vorbörslich leicht positiv auf die Bekanntgabe aktueller Quartalszahlen reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie zuletzt um 0,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag und stoppten damit ihre seit Tagen anhaltende Abwärtsbewegung. Ein Händler sprach am Morgen in einer ersten Reaktion von weniger schlimm als befürchteten Kennziffern.

Beim Pharma- und Spezialchemiekonzern lief es im zuletzt kriselnden Geschäft mit Flüssigkristallen wieder besser, doch den Darmstädtern machen negative Wechselkurseffekte zunehmend zu schaffen. Vor allem wegen der anhaltend starken Abwertung lateinamerikanischer Währungen geht Merck deshalb von einem noch stärkeren Rückgang beim bereinigten operativen Ergebnis aus als bisher, traut sich dagegen aber mehr Umsatz zu./edh/jha/

