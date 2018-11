Novartis konkretisiert Pläne für Abspaltung der Augensparte Alcon ADO Properties S.A. zeigt in den ersten neun Monaten 2018 solides Wachstum adesso AG: Starkes drittes Quartal 2018 mit Umsatz-, Ergebnis- und MargensteigerungBechtle hält hohes Wachstumstempo , bestätigt JahresprognoseCORESTATE setzt Wachstumskurs konsequent fort und erhöht Prognose 2018 CENTROTEC setzt Wachstum fort; Gesamtjahresprognose bestätigt Deutsche Wohnen hebt Prognose 2018 leicht an E.ON steigert Ergebnis nach 9 Monaten und präzisiert Prognose GESCO mit starkem ersten Halbjahr INDUS Holding AG: Solide Geschäftsentwicklung der INDUS-Gruppe Leoni warnt vor Problemen auch im kommenden Jahr - Sparprogramm auf dem Weg Sixt Leasing SE steigert Umsatz und Ergebnis in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...