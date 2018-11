Die Flughafen Wien Gruppe hat die Umsatzerlöse nach drei Quartalen um 4,9 Prozent auf 596,3 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA hat sich um 6,6 Prozent auf 284,1 Mio. Euro verbessert. Das EBIT verbesserte sich um 14,3 Prozent auf 190,4 Mio. Euro und das Nettoergebnis stieg im um 16,5 Prozent auf 133,0 Mio. Euro. Der Free-Cashflow lag bei 117,5 Mio. Euro (vs. 115,5 Mio. Euro). "Der Flughafen Wien wächst rasant: Verkehr und Umsatz steigen deutlich an, das Periodenergebnis legte um 16,5% zu und die Nettoverschuldung konnte weiter reduziert werden - dank dem starken Passagierwachstum, der hohen Produktivität und einem konsequenten Kostenmanagement. Das neue Gesundheitszentrum am Airport ist bereits eröffnet, ein neues Pharma Handling Center startet noch heuer, ...

