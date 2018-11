Die Raiffeisen Bank International AG (RBI ) erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2018 ein Konzernergebnis in Höhe von 1.173 Mio. Euro, das ist ein Plus von 28,9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Steuern steigt um 22,0 Prozent auf 1.587 Mio. Euro. "Ich bin mit dem Ergebnis der ersten neun Monate zufrieden. Haupttreiber für das sehr gute Ergebnis ist die Entwicklung der Risikokosten. Die Entwicklung der Erträge ist ebenso erfreulich. Wir konnten in einem nach wie vor sehr schwierigen Zinsumfeld unser Zinsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um knapp fünf Prozent verbessern", erklärt Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI. Die Betriebserträge verzeichneten im Jahresvergleich einen Zuwachs um 5 Prozent oder 182 Mio. auf 4.003 Mio ....

