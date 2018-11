(shareribs.com) Chicago 14.11.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel überwiegend fester. Die Sojabohnen werden unterstützt vom Berichten über neue Exportverkäufe. Die jüngsten Lieferungen stiegen ebenfalls leicht. Dezember-Mais steigt aktuell um 0,75 Cents auf 3,6725 USD/Scheffel. Im gestrigen Handelsverlauf standen die Agarrohstoffe in Chicago unter dem ...

