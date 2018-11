Burcon meldet Unterzeichnung eines Darlehensvertrags DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Vertrag Burcon meldet Unterzeichnung eines Darlehensvertrags 14.11.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Burcon meldet Unterzeichnung eines Darlehensvertrags Vancouver, British Columbia, Kanada, 13. November 2018 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU), hat heute gemeldet, dass es einen Darlehensvertrag (der "Darlehensvertrag") unterzeichnet hat, wonach Large Scale Investments Limited (der "Darlehensgeber"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Firewood Elite Limited ("Firewood"), Burcon ein ungesichertes Darlehen (das "Darlehen") von bis zu 1.000.000 CAD (die "Darlehenssumme") für einen Zeitraum von sechs Monaten gewährt. Firewoods alleiniger Eigentümer ist Mr. Alan Chan, ein Direktor von Burcon. Am 5. Dezember 2018 kann Burcon eine Darlehenssumme von bis zu 500.000 CAD abrufen (das "Abrufdatum"), die verbleibenden 500.000 CAD sind danach zum Abruf bereitgestellt, wenn beim Darlehensgeber eine Finanzierungsanfrage gestellt wird. Dem Darlehensgeber wird am Abrufdatum eine Bereitstellungsprovision von 1 % der Darlehenssumme gezahlt. Der ausgezahlte Teil der Darlehenssumme wird mit einem Zinssatz von 18 % pro Jahr vergütet (der "Darlehensbetrag"). Die nicht in Anspruch genommenen Teile der Darlehenssumme werden mit einem Zinssatz von 3 % pro Jahr vergütet (der "nicht beanspruchte Darlehensbetrag"). Die Zinsen auf den beanspruchten und auf den nicht beanspruchten Darlehensbetrag werden monatlich fällig, nicht im Voraus und werden sechs Monate nach dem Abrufdatum fällig (das "Fälligkeitsdatum"). Der Nettoerlös aus dem Darlehen wird für Burcons Kommerzialisierungsaktivitäten verwendet, für Gespräche mit potenziellen Partnern für die Technologie des Erbsenproteins Peazazz und weitere alternative Technologien für pflanzliche Proteine, für fortgesetzte Forschung und Entwicklung an Burcons Proteinextraktions- und Reinigungstechnologie, für die Arbeit an Burcons Portfolio an geistigem Eigentum sowie für allgemeines Betriebszwecke. Firewood ist ein Insider und ein Burcon nahestehendes Unternehmen, da es derzeit 9.866.568 Stammaktien von Burcon hält ("Stammaktien"), die annähernd 22,45 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien repräsentieren. Darüber hinaus sind Mr. Alan Chan und Ms. Rosanna Chau, Direktoren von Burcon, auch Direktoren von Firewood beziehungsweise dem Darlehensgeber. Das Darlehen gilt als sogenannte Transaktion mit nahestehenden Unternehmen ("related party transaction") gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Burcon beruft sich auf die Ausnahme gemäß Abschnitt 5.7(a) von MI 61-101. Darüber hinaus ist das Darlehen von der Bedingung der formellen Bewertung gemäß MI 61-101 befreit, da es nach der Definition in MI 61-101 zu einer Transaktion mit nahestehenden Unternehmen gemäß Abschnitt (j) gehört. Dem Darlehensvertrag wurde von den unabhängigen Mitgliedern des Board of Directors zugestimmt, Mr. Alan Chan und Ms. Rosanna Chau haben sich der Stimme enthalten. Burcon wird spätestens bis zum 23. November 2018 einen Änderungsbericht, der die vorgeschriebene Offenlegung nach MI 61-101 enthält, abgeben. "Wir freuen uns, diese nicht verwässernde Finanzierung mit Firewood Elite Limited vereinbart zu haben", sagte Johann Tergesen, Burcons Präsident und Chief Operating Officer. Er fügte hinzu: "Burcon hat seit unserer Gründung im Jahr 1998 von der Unterstützung unserer großen Aktionäre profitiert." Der Darlehensvertrag wurde von der Toronto Börse TSX am 8. November 2018 unter Auflagen genehmigt. Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) mit dem gleichwertigen Proteingehalt wie Milch ist die eindeutige Wahl für den Ersatz von tierischem Milcheiweiß, CLARISOY(R) bietet eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca. Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren. CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company. Media & Industry Contact: Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. 