Im August stand der Verfall der türkischen Lira im Fokus der Börse. Die Währung hat in kürzester Zeit über 40 Prozent an Wert verloren. Grund für den Verfall waren Sanktionen gegen das Land von Seiten der USA. Diese hat Präsident Donald Trump verhängt um einen amerikanischen Pastor der in der Türkei festgehalten hat zu befreien. Trump erfährt dafür aus dem eigenen Land eine breite Unterstützung. Der evangelikale Pastor war 2016 im westtürkischen Izmir wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden.

