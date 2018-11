Die italienische Regierung bleibt auch nach Ablauf der Frist bei ihrer Haushaltspolitik stur. Das bekräftigt sie in einem Brief an die EU-Kommission.

In einem Brief an die EU-Kommission hat die italienische Regierung ihre Schuldenpläne verteidigt. Es bleibe eine Priorität, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, geht aus dem in der Nacht veröffentlichten Schreiben von Finanzminister Giovanni Tria hervor. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass Rom trotz Protests aus der EU und der Nervosität an den Märkten bei den angepeilten Zahlen zur Neuverschuldung von 2,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...