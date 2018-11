Die Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) hat am 12. November 2018 ihre ordentliche Generalversammlung 2017 abgehalten. Das Treffen fand in Nacka, etwas außerhalb des Zentrums von Stockholm, statt. Mehrere Aktionäre, ein Vertreter der schwedischen Aktionärsvereinigung (Aktiespararna) sowie drei Verwaltungsratsmitglieder von Stockholm IT Venture, Marc d'Hombres, Nikolay Paskalev und Eduard Will. Der Jahresbericht und der Bericht des Abschlussprüfers wurden vorgelegt. Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz sowie die von der Verwaltung vorgeschlagene Aufteilung des Ergebnisses des Unternehmens wurden genehmigt Darüber hinaus genehmigte die Versammlung die Entlastung der Direktoren und des Chief Executive Officer für das Geschäftsjahr 2017. Es wurde beschlossen, dass die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder 6 festglegt wird. Die Mitglieder Roger Tamraz, Eduard Will, Marc d'Hombres, Nikolay Paskalev und Matthew Steckel wurden wiedergewählt. Als neues Mitglied wurde Mujassum Butt in den Verwaltungsrat gewählt. Jörgen Andersson und Claes Strömvall standen nicht mehr zur Wahl. Sie wurden unter Verdankung für die geleisteten Dienste verabschiedet. "Die Veränderung des Verwaltungsrates ist ein Schritt, um die Zusammensetzung dieses Gremiums noch stärker an der Strategie unserer Gesellschaft auszurichten. Die Zuwahl von Herrn Butt ist die logische Folge unserer Übernahme der BlockChain Technology und der damit veränderten Anforderung an die strategische Führung der Gesellschaft. Ich freue mich, dass der Verwaltungsrat jetzt operativer tätig ist. Alle Verwaltungsratsmitglieder werden noch näher in der laufenden Führung des Geschäftes involviert sein, und mir so die dringend notwendige Unterstützung in der strategischen Ausrichtung unserer Gesellschaft bieten", sagte Anthony Norman, CEO von Stockholm IT Ventures AB. Das Honorar des Verwaltungsrats wurden auf 50 000 Euro pro Jahr festgesetzt. Zudem beschloss die Versammlung eine Änderung der Statuten, die es ermöglicht, die Hauptversammlung in der Zukunft auch im Bezirk Stockholm, als zweiter möglicher Versammlungsort, abzuhalten. Entgegen des Vorschlags des Verwaltungsrates, das Aktienkapital auf mindestens 700 000 000 Aktien und höchstens 2 800 000 000 Aktien zu erhöhen, hat die Generalversammlung eine reduzierte Anzahl Aktien beschlossen (mindestens 525 000 000 Aktien, maximal 2 100 000 000 Aktien). Das Management ist der Ansicht, dass diese genehmigte Erhöhung ausreicht, um die Gesellschaft weiter zu entwickeln. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Einzelheiten zum Bytemine (BYTM) Token und White Paper des Unternehmens finden Sie unter www.bytemine.io. Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Nybrokajen 7 111 48 Stockholm Schweden Telefon: +46 10 138 86 44 Fax: +46 85 010 9480 E-Mail: info@stockholmit.co Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745421 14.11.2018 ISIN SE0006027546 AXC0118 2018-11-14/09:00