Seit Jahresanfang verzeichnet E.ON an der Börse ein Minus von rund 5% (aktuell: +0,5%, 8,75 Euro), wobei die Aktie weiterhin mit der 200-Tage-Linie kämpft, die aktuell bei 8,98 Euro verläuft. Der Energiekonzern ist nach neun Monaten weiter auf Kurs: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 11 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen...

Den vollständigen Artikel lesen ...