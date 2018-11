IRW-PRESS: SponsorsOne Inc.: SponsorsOne steigt in den 4,9 Milliarden Dollar schweren Nutrazeutikamarkt für Haustiere ein

SponsorsOne steigt in den 4,9 Milliarden Dollar schweren Nutrazeutikamarkt für Haustiere ein

Waterloo, Ontario, 14. November 2018: SponsorsOne Inc., (CSE: SPO) (Frankfurt: 5SO) - das Unternehmen, das über den Aufbau von engagierten und authentischen Fangemeinden, die ihre Lieblingsmarken kaufen und unterstützen, kleine Marken ganz GROSS herausbringt - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Markenentwicklungsvereinbarung mit GrowthCell Global Corporation unterzeichnet hat. Vereinbarungsgemäß wird SponsorsOne in Nordamerika einen großangelegten Branding- und Marketingauftritt unter Einsatz der von SponsorsOne entwickelten, einzigartigen und patentierten Storytelling- und Mikroinfluencer-Plattform SponsorCoin vorbereiten.

Unsere patentierte PetCell-Formel ist die fehlende Zutat, auf welche die Vorfahren dieser Hunde angewiesen waren, um in der Wildnis leben zu können, meint Chief Business Development Officer Pam Lehr. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Erfahrungen im realen Leben haben gezeigt, dass PetCell, welches Wachstumsfaktoren enthält, die täglichen Gesundheitsprobleme der Haustiere sehr wirksam bekämpft.

Der Nutrazeutikamarkt für Haustiere dürfte im Jahr 2022 auf 8,25 Milliarden Dollar ansteigen1, fügt Myles Bartholomew, CEO von SponsorsOne, hinzu. Unsere Technologie wird diesem Sektor eine neue Form der digitalen Vermarktung bringen und GrowthCell Global dabei helfen, seinen Markt direkt über die sozialen Medien zu erreichen.

PetCell ist die erste natürliche Formel, die durch ihre zellstimulierenden, zellschützenden und antioxidativen Eigenschaften eine wissenschaftlich nachweisbare Anti-Aging-Wirkung auf Zellen und Gewebe hat. Diese revolutionären Anti-Aging-Rezepturen enthalten natürlich vorkommende Wachstumsfaktoren und Peptide, die für die Neuprogrammierung erwachsener Stammzellen und Aminosäuren im Körper des Haustiers verantwortlich sind. Die wissenschaftliche Forschung hat ganz klar gezeigt, dass natürliche Wirkstoffe in der PetCell-Rezeptur die Produktion von Cortisol und Insulin in physiologisch optimalen Mengen begünstigen und so eine Reihe gängiger Erkrankungen und Symptome bei Hunden - wie Diabetes Mellitus, Diabetes Insipidus, Cushing-Syndrom, Hypothyreoidismus, Idiopathische Colitis, Störungen des Bewegungsapparates, Hautprobleme oder psychische Erkrankungen - auf natürliche Weise lindern und nach chirurgischen Eingriffen appetitanregend und stimmungsaufhellend wirken.

SponsorsOne wird PetCell im Dezember 2018 auf den Markt bringen. Das Produkt kann dann direkt von den Haustierbesitzern online erworben werden.

Über GrowthCell Global Corporation:

Die Rezeptur von GrowthCell mit ihrer patentierten zellulären Kommunikationstechnologie, die den Haustieren bei der Bekämpfung allgemeiner Erkrankungen bzw. bei der Genesung hilft, basiert auf der Verbindung von Nutrazeutika mit einem patentierten Oligopeptid namens GrowthCell. Die Formel steigert auch nachweislich die Bioverfügbarkeit von CBD. Diese revolutionären Anti-Aging-Rezepturen enthalten natürlich vorkommende Wachstumsfaktoren und Peptide, die für die Neuprogrammierung von Stammzellen und Aminosäuren im Körper des Haustiers verantwortlich sind. PetCell wird auf dem nordamerikanischen Markt erhältlich sein.

Über SponsorsOne:

SponsorsOne ist mit der SponsorsCloud-Plattform und seiner hochgradig skalierbaren digitalen Währung SponsorCoin auf der Basis von Smart Contracts als Marktführer im nächsten Evolutionsschritt des digitalen Marketings und des digitalen Handels aufgestellt. Durch diese Kombination ist es den Marken möglich, ihre eigenen proprietären, äußerst engagierten Communities von Micro-Influencern im Bereich Social Media aufzubauen und zu managen. Die SponsorsCloud-Plattform ermöglicht datengesteuerte Marketingkampagnen, die dafür sorgen, dass die Kunden eine andere Verbindung zu den Marken aufbauen und die Konsumenten für echtes Engagement bei der Nutzung der digitalen Währung SponsorCoin kompensiert werden. SponsorsCloudTM und SponsorsCoin dienen Markenherstellern als Werkzeug, um eine echte Bewegung rund um ihre Produkte und Dienstleistungen in Gang zu setzen, bei der die wertvollsten Kunden gleichzeitig zu den besten Verkaufspartnern werden. Im Gegensatz zu den gängigen Methoden der Social-Media-Werbung wird damit eine weitaus höhere Rendite erzielt.

FÜR DAS BOARD:

Gary Bartholomew, Executive Chairman

Nähere Details finden Sie unter http://sponsorsone.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Pressebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Begriffen wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Begriffe oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Begriffen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Meinung des Unternehmens in Bezug auf Risiken und Unsicherheiten wider, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen unterscheiden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem auch folgende Risiken: Risiken in Zusammenhang mit dem Vertrieb und Verkauf von Wertpapieren, Bedarf zusätzlicher Finanzierungen, Zugriff auf ausreichende Kapitalmittel, Bedarf an Schlüsselarbeitskräften, mögliche Interessenkonflikte bestimmter Führungskräfte oder Direktoren in Bezug auf diverse andere Projekte, Volumen- und Kursschwankungen bei den Stammaktien, Versagen der Geschäftsstrategie, Integrität der firmeneigenen Patente und Rechte an geistigem Eigentum sowie Wettbewerb. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Risikofaktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und Änderungen unterworfen ist. Es kann daher nicht garantiert werden, dass solche Annahmen mit dem tatsächlichen Ergebnis solcher Faktoren übereinstimmen. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, die zuvor erwähnten Faktoren sowie andere Unsicherheiten und mögliche Ereignisse ausreichend berücksichtigen. Dazu zählen auch die Risikofaktoren in den Unterlagen, die im Rahmen des Börsengangs eingereicht wurden. Das Unternehmen geht von bestimmten Fortschritten aus, die möglicherweise nicht realisiert werden können. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass die oben genannten wesentlichen Faktoren nicht zu einer Abweichung solcher zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen führen werden.

DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN IN DIESER PRESSEMELDUNG SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER MELDUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DESHALB NACH DIESEM DATUM ÄNDERN. DIE LESER DÜRFEN SOLCHE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN NICHT ÜBERBEWERTEN UND SOLLTEN SICH AB EINEM ANDEREN ZEITPUNKT NICHT AUF DIESE AUSSAGEN VERLASSEN. AUCH WENN DAS UNTERNEHMEN DIES BESCHLIESSEN KÖNNTE, IST ZU KEINEM ZEITPUNKT EINE AKTUALISIERUNG DIESER INFORMATIONEN VORGESEHEN, ES SEI DENN, DIES WIRD IN DEN EINSCHLÄGIGEN WERTPAPIERGESETZEN GEFORDERT.

