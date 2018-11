Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat auf die schwächeren Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer Mahnung an die deutsche Politik reagiert, die Standortbedingungen für Unternehmen schnell zu verbessern. "Die BIP-Zahl muss uns ein Warnschuss sein", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Erstmals nach 13 Quartalen Wachstum schrumpft die deutsche Wirtschaft." Das preisbereinigte BIP ist um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete.

Ursächlich seien zwar vor allem Sondereffekte wie die Umstellung auf den neuen WLTP-Standard zur Abgasprüfung bei Pkw - doch die Standortpolitik "sollte gewarnt sein, dass der Erfolg unserer Unternehmen, gerade im internationalen Bereich, kein Dauerläufer ist". Derzeit herrsche Ungewissheit und Verunsicherung in der Wirtschaft für die weitere Entwicklung vor. In der DIHK-Konjunkturumfragen zum inländischen sowie zum ausländischen Geschäft trübten sich die Erwartungen der Unternehmen angesichts von Handelskonflikten und Brexit so stark ein wie vier Jahre nicht mehr.

Umso wichtiger ist es laut Wansleben, dass die Politik alles dafür tue, Investitionen am Standort Deutschland attraktiver zu machen. "Neben dem notwendigen Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte aus Drittländern und einem viel schnelleren Ausbau von Breitband- und Stromnetzen gehört unbedingt der Einstieg in die längst überfällige Steuerreform dazu", forderte er. Bei den steuerlichen Rahmenbedingungen hätten andere Länder wie die USA Deutschland an Attraktivität überholt.

