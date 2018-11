Die ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413), das einzige im Prime Standard gelistete und ausschließlich auf Berlin fokussierte Wohnungsunternehmen,

zeigt ein solides Portfoliowachstum sowohl im Hinblick auf die Zahl der Einheiten als auch auf den Portfoliowert. Dies geht aus den heute veröffentlichten Kennzahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2018 hervor.

Anhaltende Zuwächse bei den wichtigsten Kennzahlen

Die Erträge aus Vermietung von ADO Properties stiegen in den ersten neun Monaten 2018 um 26,6% auf EUR 99,6 Millionen (9M 2017: EUR 78,7 Millionen), was vor allem auf das kräftige Like-for-like-Mietwachstum von 5,5% und den permanenten Ausbau des Wohnungsportfolios zurückzuführen ist. Das EBITDA aus Vermietung erhöhte sich um 26,4% auf EUR 70,7 Millionen nach EUR 55,9 Millionen in den ersten neun Monaten 2017.

Der FFO1 (aus Vermietung), der im Vergleichszeitraum des Vorjahres bei EUR 40,2 Millionen gelegen hatte, stieg infolge der weiterhin soliden operativen Geschäftsentwicklung um 26,8% auf nunmehr EUR 50,9 Millionen. Dies entspricht einem FFO1 von EUR 1,15 je Aktie (9M 2017: EUR 0,91 je Aktie).

Die durchschnittliche Ist-Miete im Wohnungsportfolio betrug zum Berichtsstichtag EUR 6,65 pro Quadratmeter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...