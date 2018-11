Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Der Versorger habe überraschend stark abgeschnitten und die Markterwartung ordentlich übertroffen, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gegensatz zu Innogy am Vortag habe Eon Enttäuschungen vermieden./la/

Datum der Analyse: 14.11.2018

ISIN DE000ENAG999

AXC0130 2018-11-14/09:17