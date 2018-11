Der Austrian Sustainability Reporting Award (ASRA) - der Preis für die besten österreichischen Nachhaltigkeitsberichte - wurde kürzlich an insgesamt 13 Unternehmen in fünf Kategorien im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben. Mit dem ASRA 2018 wurden jene österreichischen Unternehmen ausgezeichnet, die für das Geschäftsjahr 2017 in vorbildlicher Weise den steigenden Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung gerecht wurden. Dank der über lange Jahre geübten Praxis von Pionieren, konnten im Rahmen der traditionsreichen Preisverleihung etablierte Standards ebenso wie innovative und neue Wege der Berichterstattung gezeigt werden. Die Preisträger 2018 sind: Nachhaltigkeitsbericht Große Unternehmen Raiffeisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...