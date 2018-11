Eine Information, dass man die Bürger jahrelang mit Scheinbeteiligung gepflanzt hat (btw.: wann werden die gekillten Pappeln nachgepflanzt?), braucht man im Jänner ganz sicher nicht. Es braucht Diskussion über bessere Möglichkeiten als das Beton-Hoch-Breit-Monster, das hier absolut niemand will . Der 24.1. wird so oder so richtungsweisend für vieles in der Stadt Wien werden. MEINBEZIRK.AT Althanquartier: Diskussion oder Information am Althangrund? Eine Initiative fürchtet, dass die Bürgerversammlung zum Althangrund nur ein Informationsabend wird. ALSERGRUND. Um den Althangrund ist es niemals still.

Den vollständigen Artikel lesen ...