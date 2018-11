MÜNCHEN (Dow Jones)--BMW hat im Oktober dank guter Verkäufe in Deutschland und China etwas mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 1,7 Prozent auf 200.883 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte. Von der Kernmarke wurden 171.131 Wagen verkauft, ein Anstieg von 1,6 Prozent. Seit Januar wurden 1,737 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 1,8 Prozent). In der Gruppe betrug das Plus 1,3 Prozent.

Bei Mini erhöhte sich der Monatsabsatz um 2,1 Prozent auf 29.418 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn waren es 1,6 Prozent weniger.

Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 56.439 Fahrzeuge. Das waren 12,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den Monaten Januar bis Oktober ergab sich ein Zuwachs von 6,0 Prozent.

In Europa wurden im Berichtsmonat insgesamt 88.277 Autos abgesetzt, ein Plus von 2,6 Prozent. Allein in Deutschland erzielte BMW ein deutliches Plus von 24 Prozent auf knapp 28.000 Autos.

In Europa sieht BMW aber weiter einen intensiven Wettbewerb. Der Markt stehe "nach Einführung des neuen WLTP-Testverfahrens weiterhin unter signifikantem Preisdruck", sagte BMW-Vertriebschef Pieter Nota.

Seit Jahresbeginn betrug das weltweite Absatzplus bei den elektrifizierten Modellen 41,6 Prozent auf 110.560 Fahrzeuge, entsprechend 5,4 Prozent des Gesamtabsatzes. Im Oktober alleine betrug der Anstieg 38,4 Prozent.

November 14, 2018

